Börsenplätze Allgeier-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Allgeier-Aktie:

46,25 EUR +1,76% (24.03.2022, 18:38)



XETRA-Aktienkurs Allgeier-Aktie:

46,00 EUR +0,77% (24.03.2022, 17:36)



ISIN Allgeier-Aktie:

DE000A2GS633



WKN Allgeier-Aktie:

A2GS63



Ticker-Symbol Allgeier-Aktie:

AEIN



Kurzprofil Allgeier SE:



Allgeier SE (ISIN: DE000A2GS633, WKN: A2GS63, Ticker-Symbol: AEIN) ist eine der führenden IT-Dienstleistungsgesellschaften in Deutschland. Das mittelständische Unternehmen bietet seinen Kunden einen Full-Service-Ansatz, der von der Konzeption über die Umsetzung bis hin zum Betrieb von IT-Landschaften reicht. Neben einer breiten Palette an Softwareprodukten umfasst das Serviceangebot der Gesellschaft des Weiteren zahlreiche Bereiche wie unter anderem Management & IT Consulting, SAP-Beratung, Business Intelligence, Rechenzentrum-Services, CRM, Web-Shops oder Logistik-Lösungen. Die Leistungen kommen dabei in unterschiedlichen Branchen zum Einsatz: Banken, Versicherungen, Telekommunikation, Automotive, Handel, Medien, Energieversorger, Informationstechnologie oder im öffentlichen Sektor. (24.03.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allgeier-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Allgeier SE (ISIN: DE000A2GS633, WKN: A2GS63, Ticker-Symbol: AEIN) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Als Allgeier im Dezember 2021 seine Planvorgaben für das Geschäftsjahr 2022 veröffentlicht habe, sei die Aktie kräftig angestiegen. In den ersten Wochen des neuen Jahres sei der Kurs mit dem schwachen Gesamtmarkt deutlich zurückgefallen. Die jüngsten Zahlen würden zeigen: Die Aussichten würden unverändert gut bleiben.Nach vorläufigen Zahlen habe Allgeier die Umsätze im Jahr 2021 um 15 Prozent auf 404 Millionen Euro (Prognose: 380 bis 420 Millionen Euro; Vorjahr: 404 Millionen Euro) gesteigert. Das bereinigte EBITDA sei um 48 Prozent auf 45 Millionen Euro geklettert. Daraus resultiere eine Marge von 11,1 Prozent (Vorjahr: 8,6 Prozent).Der Fokus auf den öffentlichen Sektor in Deutschland und höhermargige Projekte sollten sich auch 2022 bezahlt machen. Hier dürfte vor allem die verstärkte Nachfrage nach Open-Source-Lösungen zu neuen Aufträgen im Rahmen öffentlicher Ausschreibungen führen. Zugriff auf das für weiteres Wachstum nötige IT-Fachpersonal hätten die Münchner.Die Analysten von Warburg Research ("kaufen") sähen die Aktie bei 75 Euro fair bewertet. Bei Baader Bank ("add") laute das Kursziel 56 Euro und bei Stifel 57 Euro.Allgeier sei perfekt aufgestellt, um weiter nachhaltig zu wachsen. Die Aktie dürfte den Ball aufnehmen und wieder Kurs auf die alten Höchststände nehmen.Investierte Anleger geben daher keine Stücke aus der Hand, so Michael Schröder von "Der Aktionär" zur Allgeier-Aktie. Rücksetzer könnten zum Auf- oder Ausbau einer Position genutzt werden. (Analyse vom 24.03.2022)