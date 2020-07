Der EU Recovery Fund (Wiederaufbaufonds), auch bekannt als "Next Generation EU" sei in seinem Umfang sinnvoll. Geplant seien Zuschüsse und Darlehen in Höhe von bis zu 750 Milliarden Euro für die von der Krise - in Bezug auf die Gesundheitsversorgung - am stärksten betroffenen Länder. Dies würde zur Folge haben, dass Länder wie Italien und Spanien über einen mehrjährigen Zeitraum zusätzliche Mittel in Höhe von etwa 10% des BIPs erhalten könnten.



Neben dem Pandemie-Ankaufprogramm der EZB reduziere der Recovery Fund das Risiko einer Spaltung des Euroraums. Ziel sei es, ein starkes politisches Signal der Solidarität zu setzen und gleichzeitig einen Schlussstrich unter die Altschuldenproblematik zu ziehen, die nach wie vor eine Herausforderung für die einzelnen Länder darstelle. Dies verschaffe Ländern wie Italien, die in der Vergangenheit unter Marktdruck gestanden hätten, eine Verschnaufpause, um ihre öffentlichen Finanzen auf eine zukunftsfähige Finanzierungsbasis zu stellen.



Eine Einigung über den Sanierungsfonds würde der Europäischen Allianz eine Vorreiterrolle verschaffen. Das EU-Konjunkturprogramm, das den Ruf habe, nur langsam voranzukommen, gehe mit fiskalischen Maßnahmen einher, die unmittelbar nach der Krise zur Stützung von Haushalten und Unternehmen ergriffen worden seien. Dies stehe in einem erheblichen Gegensatz zur Reaktion Europas nach der Staatsschuldenkrise und auch zu der anderer Industrieländer, die jetzt von der Pandemie betroffen seien.



Aus diesen entscheidenden Gründen liege der Schwerpunkt jetzt auf den Ergebnissen dieser Gespräche, die hoffentlich - wenn nicht in den Tagen unmittelbar nach dem Treffen - dann bis Ende dieses Monats zu einer Einigung führen würden. Dann folge der schwierige Teil, nämlich die sinnvolle Verwendung der Finanzmittel. (17.07.2020/ac/a/m)





Newark (www.aktiencheck.de) - Die Staats- und Regierungschefs der EU werden an diesem Wochenende zusammenkommen, um über den neuen EU-Haushalt sowie den Rettungsplan für die Coronakrise zu diskutieren, so Katherine Neiss, Chief European Economist bei PGIM Fixed Income.Warum sei dieses Vorhaben so bedeutsam?