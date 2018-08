Stuttgart-Aktienkurs Alio Gold-Aktie:

0,696 EUR +0,43% (20.08.2018, 15:47)



Tradegate-Aktienkurs Alio Gold-Aktie:

0,685 Euro -0,44% (20.08.2018, 15:31)



TSE-Aktienkurs Alio Gold-Aktie:

CAD 1,02 +0,50% (20.08.2018, 15:59)



ISIN Alio Gold-Aktie:

CA01627X1087



WKN Alio Gold-Aktie:

A2DRQU



Ticker-Symbol Alio Gold-Aktie Deutschland:

T66B



TSE-Ticker-Symbol Alio Gold-Aktie:

ALO



Kurzprofil Alio Gold Inc.:



Alio Gold Inc. (ISIN: CA01627X1087, WKN: A2DRQU, Ticker-Symbol: T66B, TSE-Symbol: ALO) - zuvor: Timmins Gold Corp - ist ein in Kanada ansässiger Goldproduzent, der über seine Tochtergesellschaften Timmins Goldcorp Mexico, S.A. de C.V. und Molimentales del Noroeste, S.A. de C.V. (MdN) in Mexico mit dem Betrieb, der Entwicklung, der Exploration und dem Erwerb von Rohstoffliegenschaften befasst ist. (20.08.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Vancouver (www.aktiencheck.de) - Alio Gold-Aktienanalyse des Analysten Philip Ker von PI Financial:Laut einer Aktienanalyse bestätigt Analyst Philip Ker vom Investmenthaus PI Financial seine Kaufempfehlung für die Aktien des kanadischen Goldproduzenten Alio Gold Inc. (ISIN: CA01627X1087, WKN: A2DRQU, Ticker-Symbol: T66B, TSE-Symbol: ALO).Die zuletzt schwachen Produktionsergebnisse von Alio Gold Inc. und Cash flow Probleme würden zu einer Verringerung der Entwicklungsaktivitäten führen. Beim attraktiven Ana Paula-Projekt seien alle Arbeiten eingestellt worden. Das Projekt habe großen Einfluss auf die Bewertung von Alio Gold. Etwaige Verzögerungen würden sich negativ auswirken.Das Management dürfte darauf bedacht sein die Produktion bei der jüngst akquirierten Florida Canyon Mine zu steigern.Angesichts der zunehmenden Unsicherheit werde das Kursziel für die Alio Gold-Aktie von 3,50 auf 2,70 CAD nach unten angepasst. Analyst Philip Ker hält an seiner positiven Einschätzung fest, weist aber gleichwohl auf die jüngst negative Entwicklung der Goldpreise am Spot-Markt hin. Anleger sollten den spekulativen Charakters eines Investments im Auge behalten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Alio Gold-Aktie: