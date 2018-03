Tradegate-Aktienkurs Alio Gold-Aktie:

1,74 Euro +4,19% (21.03.2018, 14:47)



TSE-Aktienkurs Alio Gold-Aktie:

CAD 2,77 +3,36% (21.03.2018, 14:54)



ISIN Alio Gold-Aktie:

CA01627X1087



WKN Alio Gold-Aktie:

A2DRQU



Ticker-Symbol Alio Gold-Aktie Deutschland:

T66B



TSE-Ticker-Symbol Alio Gold-Aktie:

ALO



Kurzprofil Alio Gold Inc.:



Alio Gold Inc. (ISIN: CA01627X1087, WKN: A2DRQU, Ticker-Symbol: T66B, TSE-Symbol: ALO) - zuvor: Timmins Gold Corp - ist ein in Kanada ansässiger Goldproduzent, der über seine Tochtergesellschaften Timmins Goldcorp Mexico, S.A. de C.V. und Molimentales del Noroeste, S.A. de C.V. (MdN) in Mexico mit dem Betrieb, der Entwicklung, der Exploration und dem Erwerb von Rohstoffliegenschaften befasst ist.



(21.03.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Toronto (www.aktiencheck.de) - Alio Gold-Aktienanalyse von Analyst Steven Green von TD Securities:Laut einer Aktienanalyse bestätigt Analyst Steven Green vom Investmenthaus TD Securities seine Kaufempfehlung für die Aktien des kanadischen Goldproduzenten Alio Gold Inc. (ISIN: CA01627X1087, WKN: A2DRQU, Ticker-Symbol: T66B, TSE-Symbol: ALO).Alio Gold Inc. habe angekündigt Rye Patch Gold Corp. übernehmen zu wollen. Der Kaufpreis belaufe sich auf rund 128 Mio. CAD und werde vollständig in Aktien beglichen.Die Analysten von TD Securities bemängeln den großen Verwässerungseffekt durch die Transaktion. Gleichwohl weist Analyst Steven Green auf den Vorzug eines diversifizierten Produktionsportfolios hin.In ihrer Alio Gold-Aktienanalyse halten die Analysten von TD Securities am "buy"-Votum fest, reduzieren aber das Kursziel von 9,00 auf 6,50 CAD.Börsenplätze Alio Gold-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs Alio Gold-Aktie:1,66 EUR +12,16% (21.03.2018, 14:32)