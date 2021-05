Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

182,20 EUR +0,16% (12.05.2021, 22:26)



NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

219,90 USD -0,67% (12.05.2021, 22:10)



ISIN Alibaba Group Holding-Aktie:

US01609W1027



WKN Alibaba Group Holding-Aktie:

A117ME



Ticker-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie:

AHLA



NYSE-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie:

BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (12.05.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Am morgigen Donnerstag werde Alibaba seine Geschäftsergebnisse veröffentlichen. Allerdings: Der Kurs der Alibaba-Aktie werde derzeit sicherlich nicht in erster Linie durch Quartalszahlen geprägt. Sollte es keine Überraschungen geben, werde es vielmehr auf die anschließenden Aussagen des Führungsteams ankommen.Beim Umsatz werde mit einem Anstieg um gut 70 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf umgerechnet knapp 28 Milliarden Dollar gerechnet. Die ersten Monate im vergangen Jahr seien - bedingt durch den Corona-Ausbruch in China - relativ schwach gelaufen. Der Gewinn werde diesmal durch die 2,8-Milliarden-Dollar-Rekordstrafe belastet werden.Viele Beobachter würden auf Äußerungen zu den Auswirkungen des Regulierungsdrucks warten. Erfahrungsgemäß würden sich Unternehmen in solchen Fällen jedoch bedeckt halten. Es sei mit den üblichen Aussagen ("Wir kooperieren", "Derzeit keine substanziellen Auswirkungen auf das Kerngeschäft" ) zu rechnen. Vermutlich lasse sich schlichtweg noch nicht konkret abschätzen, wie es weitergehe. Zumal auch die Möglichkeit bestehe, dass eine chinesische Behörde den Konzern demnächst mit der nächsten Veränderung konfrontiere, die heute noch nicht absehbar sei.Offen werde wohl auch die Frage bleiben, wie es mit den Daten des Konzerns weitergehe - die chinesischen Behörden hätten am liebsten Zugriff darauf. Bei der Fintech-Beteiligung Ant Financial werde noch immer um Details gefeilscht. Außerdem sei unklar, ob sich Alibaba womöglich doch noch von einigen Medienbeteiligungen trennen müsse. Spannend werde auch, ob Alibaba an einigen Stellen Wertberichtungen vornehmen müsse.Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Alibaba.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link