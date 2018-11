Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

USD 145,65 +0,70% (06.11.2018, 15:31)



US01609W1027



A117ME



AHLA



BABA



Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) ist ein in China beheimatetes Online-Handelsunternehmen. Alibaba Group Holding betreibt sein Ökosystem als eine Plattform für Drittanbieter. Zu den bekanntesten Plattformen zählen Taobao, Tmall, Juhuasuan, 1688.com, AliExpress und Alibaba.com. Der Börsengang des Unternehmens ist mit einem Emissionsvolumen von fast 22 Mrd. USD das weltweit größte IPO. (06.11.2018/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse des Analysten Alex Yao von J.P. Morgan Securities:Im Rahmen einer Aktienanalyse rät Analyst Alex Yao vom Investmenthaus J.P. Morgan Securities nach wie vor zu einer Übergewichtung der Aktien von Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA).Die Analysten von J.P. Morgan Securities bezeichnen die Entscheidung von Alibaba Group Holding Ltd. die Anzeigenmonetarisierung zu verschieben als kurzfristigen Belastungsfaktor. Längerfristig werde die Maßnahme aber von Vorteil sein.Die Kürzung der Umsatzplanung für 2019 dürfte bei Anlegern für eine negative Überraschung gesorgt haben, die den Geschäftsansatz von Alibaba unterschätzt hätten (zuerst kommt der Kunde, dann die Händler, dann die Investoren). Die Konsensprognosen müssten sich nun an die Realität anpassen. Analyst Alex Yao hält das aber bei einer Qualitätsaktie mit einem langfristigen Wachstumsprofil für eine gute Entwicklung.In ihrer Alibaba Group Holding-Aktienanalyse bestätigen die Analysten von J.P. Morgan Securities das "overweight"-Rating, kürzen jedoch das Kursziel von 210,00 auf 190,00 USD.Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie:XETRA-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:127,00 Euro -0,56% (06.11.2018, 15:09)