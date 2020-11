Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

232,50 EUR +1,75% (24.11.2020, 13:24)



XETRA-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

232,00 EUR +1,09% (24.11.2020, 13:09)



NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

270,43 USD -0,11% (23.11.2020)



ISIN Alibaba Group Holding-Aktie:

US01609W1027



WKN Alibaba Group Holding-Aktie:

A117ME



Ticker-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie Deutschland:

AHLA



NYSE-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie:

BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (24.11.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Commerce-Riesen Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Einige China-Aktien, die an der Hongkonger Börse notiert seien, hätten am heutigen Handelstag in Asien deutlich an Wert gewonnen. Der Grund: Offenbar solle zeitnah die Verbindung zum chinesischen Festland ausgebaut werden. "Der Aktionär" verrate, warum das den Kursen von Alibaba und Co einen zusätzlichen Schub verleihen könnte.Es gebe bereits eine Brücke zwischen dem Handelsplatz Hongkong und Festland-China. Seit Ende 2019 würden über diese beispielsweise der Liefer-Gigant Meituan-Dianping und das Tech-Unternehmen Xiaomi gehandelt. Bislang seien aber Unternehmen, die sowohl in den USA als auch Hongkong gelistet seien, vom Aktienhandel auf dem chinesischen Festland ausgeschlossen. Das betreffe beispielsweise die "Aktionär"-Empfehlungen Alibaba und JD.com. Auch der chinesische Internet-Riese NetEase sei daher für die meisten chinesischen Privatanleger praktisch unerreichbar.Heute hätten die Kurse aller genannten Unternehmen 2,6 bis 4 Prozent zugelegt. Vermutet werde, dass Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam am Mittwoch die Ausweitung des Börsen-Austauschprogramms zwischen Hongkong und den Festland-China-Börsen verkünden werde. Die chinesische Regierung unterstütze ein entsprechendes Vorhaben, berichte die Zeitung "Sing Tao Daily" unter Berufung auf Insider.Gerüchte über eine Ausweitung des Stock-Connect-Programms gebe es schon länger. Sollten nun tatsächlich Alibaba und Co für Festland-Chinesen handelbar werden, könnte das die Aktienkurse der Unternehmen auf neue Hochs treiben. In der Vergangenheit haben chinesische Privatanleger jedenfalls bereits mehrfach für extreme Ausschläge an den heimischen Börsen gesorgt, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Alibaba, JD.com.Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie: