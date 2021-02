Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (15.02.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Commerce-Riesen Alibaba Group Holding Ltd. unter die Lupe.Bereits seit 2019 gebeibt es ein Joint Venture zwischen Alibaba und den russischen Tech-Größen MegaFon und Mail.ru. Der russische Staatsfonds RDIF sei ebenfalls dabei. Nachdem Alibaba im Dezember 2020 bereits über seine Logistiktochter Cainiao zusätzliche Millionen in die Partnerschaft investiert habe, komme nun Ant Group an Bord.Der chinesische Fintech-Gigant, an dem Alibaba zu einem Drittel beteiligt sei, gründe mit den Russen ein Finanzservice-Joint-Venture. Neu dabei sei die russische Investmentgesellschaft USM. Mail.ru werde mit 40% der größte Anteilseigner sein. Auch insgesamt würden die Russen die Mehrheit an dem Zusammenschluss halten. Die verbindliche Vereinbarung solle noch im laufenden Jahr umgesetzt werden.Ein strategisch sinnvoller Schritt, der sich angesichts der bereits bestehenden Kooperationen aufgedrängt habe. Die Chinesen würden dadurch einen weiteren Fuß in einen Markt in ihrer direkten Nachbarschaft setzen. Die Nachricht aus Moskau vom Freitag dürfte allerdings nicht reichen, um dem Alibaba-Kurs am heutigen Handelstag einen Impuls zu verleihen. Es handele sich eher aus langfristiger Perspektive um einen interessanten Mosaikstein, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.02.2021)