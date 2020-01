Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

194,40 EUR -0,61% (03.01.2020, 13:48)



Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

194,20 EUR -1,42% (03.01.2020, 14:04)



NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

219,77 USD +0,32% (02.01.2020)



ISIN Alibaba Group Holding-Aktie:

US01609W1027



WKN Alibaba Group Holding-Aktie:

A117ME



Ticker Symbol Alibaba Group Holding-Aktie Deutschland:

AHLA



NYSE Ticker-Symbol:

BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik. Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (03.01.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des chinesischen E-Commerce-Gigant Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA).Für Alibaba-Anleger sei es ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk gewesen: Am 20. Dezember habe die Aktie auf einem neuen Hoch geschlossen. Nach dem Fest habe sich eine Korrektur angedeutet, die jedoch am Donnerstag, 2. Januar, mit einer Aufwärtskurslücke erneut auf Allzeithoch beendet worden sei (Schlusskurs: 219,77 Dollar). Folgende Marken dürften in den nächsten Tagen im Fokus stehen.Das durchschnittliche Ziel der Analysten für Alibaba liege derzeit bei 230,20 Dollar. Das wären noch knapp fünf Prozent Aufwärtspotenzial. Auch in der monatelangen Seitwärtsphase habe "Der Aktionär" beharrlich auf das Potenzial der Alibaba-Aktie hingewiesen. Wie prognostiziert, habe schließlich die absehbare Einigung im Handelskonflikt den entscheidenden Schub verliehen. Am Freitag dürfte aber zunächst wieder ein Rücksetzer anstehen.Nach den starken Anstiegen der letzten Wochen und der Tötung eines iranischen Top-Generals durch das US-Militär, würden Anleger zu Gewinnmitnahmen tendieren.Komme es in den nächsten Tagen zu mehr als einem kurzen Rücksetzer, könnte eine Korrektur an eine runde Marke führen - je nach Ausmaß zu 210, 200 oder knapp unter 190 Dollar. Im Extremfall könnte die Alibaba-Aktie auch noch mal in Richtung 200-Tage-Linie abtauchen, die derzeit bei rund 177 Dollar verlaufe. Dieses Szenario dürfte aber nur eintreten, falls der Markt insgesamt stark korrigiere."Der Aktionär" ist zudem optimistisch für die langfristige Entwicklung Alibabas. Die Aktie bleibt ein Kauf, so Lars Friedrich. (Analyse vom 03.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Alibaba.