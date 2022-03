Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

92,30 EUR -2,64% (03.03.2022, 22:26)



NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

102,05 USD -3,20% (03.03.2022, 22:01)



ISIN Alibaba Group Holding-Aktie:

US01609W1027



WKN Alibaba Group Holding-Aktie:

A117ME



Ticker-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie:

AHLA



NYSE-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie:

BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (04.03.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Im US-Handel habe der Kurs der Alibaba-Aktie am Donnerstag zum zweiten Mal nach den Zahlen die psychologisch wichtige 100-USD-Marke angelaufen. Diese könnte in den kommenden Handelstagen unterschritten werden. Es wäre ein neues Tief innerhalb des Abwärtstrends. Unterdessen hätten Analysten ihre Kursziele für die Alibaba-Aktie angepasst. Nach dem jüngsten Quartalsbericht würden sie weiter sinken.Zwar würden laut Bloomberg-Datenbank noch immer 53 Analysten eine Kaufempfehlung aussprechen. Sechs würden immerhin zum Halten raten. Die Tendenz sei aber seit Monaten klar abwärts gerichtet. Das Konsens-Kursziel für die Alibaba-Aktie liege mittlerweile nur noch bei 172,12 USD.Die Analysten würden auf die Entwicklungen bei Alibaba nur reagieren - ohne daraus angemessene Konsequenzen zu ziehen. Anlegern, die den Kaufempfehlungen durchgehend gefolgt seien, dürfte langsam das Geld für Nachkäufe ausgehen. "Der Aktionär" analysiere das Trauerspiel bei Alibaba dagegen seit Monaten nur von der Seitenlinie und habe aktiv von (Nach-)Käufen abgeraten. Auch das vor knapp einem Monat vorgestellte Trading-Setup deute zuverlässig darauf hin, dass das Papier des chinesischen Onlinehandel-Giganten Aktie kein Kauf sei. Ja, Alibaba wirke - trotz schwächeren Wachstums - günstig. Das nütze allerdings nichts, solange bei der Aktie keine nachhaltige Trendwende in Sicht sei, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.03.2022)Hinweis:Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Alibaba.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link