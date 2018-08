XETRA-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) ist ein in China beheimatetes Online-Handelsunternehmen. Alibaba Group Holding betreibt sein Ökosystem als eine Plattform für Drittanbieter. Zu den bekanntesten Plattformen zählen Taobao, Tmall, Juhuasuan, 1688.com, AliExpress und Alibaba.com. Der Börsengang des Unternehmens ist mit einem Emissionsvolumen von fast 22 Mrd. USD das weltweit größte IPO. (14.08.2018/ac/a/n)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding: Mittelfristig in der Sackgasse - ChartanalyseSeitdem der Handelskonflikt zwischen den USA und China eskaliert, korrigieren Aktien von chinesischen Unternehmen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Angefangen bei Alibaba (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) über JD.com bis Weibo seien merkliche Verluste zu verzeichnen und wichtige Unterstützungen gebrochen worden. Alibaba habe dabei noch Platz auf der Unterseite.Noch im Juni und somit direkt vor der Sommerpause habe Alibaba mit letzter Kraft ein frisches Rekordhoch bei 211,79 US-Dollar markieren können, sei aber wenig später merklich zurückgefallen und habe vorlieb mit dem Kursniveau von 177,00 US-Dollar nehmen müssen. Ein finaler Erholungsversuch sei bereits im Bereich von grob 195,00 US-Dollar gescheitert, Alibaba habe infolge dessen sogar auf 174,75 US-Dollar vergangene Handelswoche nachgegeben. Die übergeordnete Preisspanne seit Jahresbeginn erstrecke sich zwischen 206,20 und 163,13 US-Dollar.Aktuell notiere das Wertpapier noch im mittleren Bereich der Spanne, aber die Abgabebereitschaft der Marktteilnehmer bei anderen vergleichbaren chinesischen Aktien könnte Alibaba noch merklich unter Druck setzen, wodurch eine kurzfristige Short-Strategie eine hervorragende Renditechance berge. Vielleicht komme es sogar zu einer Auflösung der aktuell vorlegen Handelsspanne auf der Unterseite, sodass ein mittelfristiges Short-Investment daraus werden könnte. Investoren dürften von einem Handelsstreit zwischen den USA und China dann überproportional profitieren.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie: