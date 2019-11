Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

179,00 EUR +3,23% (27.11.2019, 15:55)



Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

180,20 EUR +1,92% (27.11.2019, 16:09)



NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

197,255 USD +1,33% (27.11.2019, 15:56)



ISIN Alibaba Group Holding-Aktie:

US01609W1027



WKN Alibaba Group Holding-Aktie:

A117ME



Ticker Symbol Alibaba Group Holding-Aktie Deutschland:

TWR



NYSE Ticker-Symbol:

BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik. Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (27.11.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





München (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse der Bank Vontobel Europe AG:Der festlandchinesische E-Commerce-Konzern Alibaba (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) ist an der Hongkonger Börse gelistet, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Im Rahmen dieses Börsenganges habe das Unternehmen 500 Mio. Aktien zu einem Preis von 176 Hongkong-Dollar ausgegeben, wodurch neues Kapital im Wert von umgerechnet USD 12,9 Mrd. gesammelt worden sei.Während das Unternehmen bereits vor fünf Jahren in New York mit USD 25 Mrd. einen Rekord für den weltweit größten Börsengang aufgestellt habe, sichere es sich nun auch den Rekord für das weltweit größte Zweitlisting. Außerdem sei der Börsengang das größte Listing in Hongkong seit neun Jahren.Durch den Gang an die Börse könne die Alibaba-Aktie nun rund um die Uhr von den Investoren gehandelt werden. Ein weiterer Vorteil für das Unternehmen sei es, dass es sich nun direkt und ohne Umwege an asiatische Geldgeber wenden könne.Auch sei es eine Frage der Zeit, bis die Aktie Bestandteil des "Shenzhen-Hong Kong Stock Connect" oder des "Shanghai-Hong Kong Stock Connect" werde.Der E-Commerce-Konzern, der zwischen dem 1. Juli des vergangenen und dem 30. Juni des laufenden Jahres seinen Umsatz um mehr als 46% auf annähernd USD 60 Mrd. gesteigert habe, sehe im eigenen Land in den traditionellen Geschäftsfeldern große Wachstumschancen. In den noch ärmeren Städten sowie in den ländlichen Regionen Chinas wachse eine Mittelschicht heran, die sich in den kommenden Jahren ihre größten Konsumwünsche erfüllen werde. Laut Alibaba hätten im vergangenen Quartal mehr als 70% der neuen jährlichen aktiven Nutzer auf den diversen Plattformen aus ärmeren Städten gestammt (Quelle: "Neue Zürcher Zeitung").Die Alibaba-Aktie werde aktuell bei USD 190,45 (25.11.2019) gehandelt. Das Jahreshoch habe bei USD 195,21 (03.05.2019), das Jahrestief bei USD 130,60 gelegen (03.01.2019). Bei Bloomberg würden 58 Analysten die Aktie auf "buy" setzen, ein auf "hold" und kein Analyst auf "sell" setzen. (Analyse vom 27.11.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link