Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

179,40 Euro +1,47% (27.11.2019, 15:18)



NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

USD 197,66 +1,52% (27.11.2019, 15:16, vorbörslich)



ISIN Alibaba Group Holding-Aktie:
US01609W1027

US01609W1027



WKN Alibaba Group Holding-Aktie:
A117ME

A117ME



Ticker Symbol Alibaba Group Holding-Aktie Deutschland:
TWR

TWR



NYSE Ticker-Symbol:
BABA

BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik. Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (27.11.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Hong Kong (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von China Securities:Laut einer Aktienanalyse empfehlen die Analysten von China Securities die Aktien von Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) weiterhin zum Kauf.Alibaba Group Holding Ltd. habe das Zweitlisting an der Börse Hong Kong abgeschlossen.Auf Basis eines Preises von 176,00 HKD pro Anteilsscheine könnte Alibaba bis zu 101,2 Mrd. HKD erlösen. Die globale Kapitalausstattung verbessere sich damit wesentlich.In ihrer Alibaba Group Holding-Aktienanalyse bestätigen die Analysten von China Securities das "buy"-Rating sowie das Kursziel von 229,00 USD.Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie:XETRA-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:179,80 Euro +3,69% (27.11.2019, 15:03)