Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

261,00 EUR +0,58% (23.10.2020, 22:26)



XETRA-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

258,00 EUR -0,39% (23.10.2020, 17:35)



NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

309,92 EUR +1,19% (23.10.2020, 22:10)



ISIN Alibaba Group Holding-Aktie:

US01609W1027



WKN Alibaba Group Holding-Aktie:

A117ME



Ticker-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie Deutschland:

AHLA



NYSE-Ticker-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie:

BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol Deutschland: AHLA, NYSE-Ticker-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (25.10.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Commerce-Riesen Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol Deutschland: AHLA, NYSE-Ticker-Symbol: BABA) unter die Lupe.Der Kurs der Alibaba Group Holding-Aktie habe in den vergangenen Tagen mehrfach neue Höchstmarken erreicht. Darauf hätten naturgemäß viele Analysten reagiert und ihre Einschätzungen angepasst. Unterm Strich gebe es eine klare Tendenz – und nur eine Ausnahme.Auffällig: Bei allen Einschätzungen, die seit vergangenem Sonntag von Bloomberg registriert worden seien, liege das Kursziel für die Alibaba Group Holding-Aktie deutlich über 300 USD. Ausnahme: Morningstar mit Ziel 285 USD. Die Alibaba Group Holding-Aktie sei derzeit nur eine Halteposition. Alle anderen Analysten würden weiter zum Kauf raten.Das Kursziel von insgesamt 47 Analystenhäusern betrage auf Sicht der nächsten zwölf Monate im Durchschnitt 333,92 USD. Das impliziert 8,9% Potenzial bei einem aktuellen Kurs von 306,58 USD. Die jüngsten Kursziele liägen noch deutlich höher. Drei Beispiele aus den vergangenen Tagen: HSBC (Ziel: 373 USD), Jefferies (372 USD) und Barclays (360 USD)."Der Aktionär" traue Alibaba auf Sicht der nächsten Jahre noch deutlich höhere Kurse zu. Chinas E-Commerce- und Tech-Riese sei seit Jahren klar auf Wachstumskurs. Ein Ende sei nicht in Sicht - zumal Chinas Wirtschaft derzeit besonders gut dastehe und das Reich der Mitte die Corona-Krise offenbar längst überstanden habe, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.10.2020)Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Alibaba.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie: