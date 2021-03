XETRA-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Ticker-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (26.03.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des E-Commerce-Riesen Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Ticker-Symbol: BABA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Gestern habe es einen ordentlichen Einschlag bei China-Tech gegeben. Es sei der perfekte Sturm, so der Aktienprofi. Auf der einen Seite verlange die FCC, dass sich die ausländischen Unternehmen an die Bilanzierungsregeln in den USA halten würden. Würden sie das nicht tun, würden sie von der Wall Street runter fliegen. Hinzu komme der stärkere Regulierungsdruck in China selbst in Richtung der großen Tech-Konzerne. Wenn solche Themen hochkämen, sorge alleine die Idee in einem schwächeren Marktumfeld, geprägt von Nervosität, für einen Verkaufsdruck.Die Ankündigung seitens der chinesischen Regierung, Joint Ventures mit den Unternehmen gründen zu wollen, um eine Übersicht über die Daten zu bekommen, habe gestern den Druck verstärkt. Es sei momentan schwer vorherzusehen, wie sich das auf das operative Geschäft der Tech-Konzerne auswirken werde. Zum jetzigen Zeitpunkt zeige sich da aber nicht so viel, das einen Kursabsturz in dieser Größenordnung rechtfertigen würde.Die Alibaba Group Holding-Aktie sei in den Sog mit reingekommen. Irgendwann werde die Stimmung wieder drehen und das Pendel werde zur Gegenseite ausschlagen. Dann wäre es schön, wenn man die Rückgänge genutzt hat, um da Position aufzustocken, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV" zur Alibaba Group Holding-Aktie. (Analyse vom 26.03.2021) HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:189,40 EUR -0,32% (26.03.2021, 11:44)