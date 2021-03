Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

195,60 EUR +2,52% (17.03.2021, 18:19)



XETRA-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

194,40 EUR +1,36% (17.03.2021, 17:35)



NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

231,67 USD +2,09% (17.03.2021, 18:08)



ISIN Alibaba Group Holding-Aktie:

US01609W1027



WKN Alibaba Group Holding-Aktie:

A117ME



Ticker-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie Deutschland:

AHLA



NYSE-Ticker-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie:

BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Ticker-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (17.03.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Commerce-Riesen Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Ticker-Symbol: BABA) unter die Lupe.Das Alibaba-Imperium bleibe unter Druck: Erst der abgesagte Ant-Group-Börsengang, dann strenge Ansagen von der chinesischen Führung. Nun sei auch noch Software des E-Commerce-Giganten aus mehreren App-Stores verschwunden. Unterdessen gebe es Indizien dafür, dass Alibaba-Gründer Jack Ma direkt mit den Behörden verhandele.Alibabas UC Browser sei aus den größten App-Stores Chinas verschwunden. Darunter seien die Stores von Huawei und Xiaomi. Zuvor habe der Staatssender CCTV die App in einer Reihe mit anderen Marken genannt, denen vorgeworfen werde, Verbraucherrechte zu missachten. Der Browser sei allerdings nur ein Teil einer ganzen Reihe von Produkten unterschiedlicher Hersteller, die zurückgerufen worden seien, berichte Bloomberg.Beim Alibaba-Browser sei es um gefälschte Werbeanzeigen gegangen. Alibaba habe versprochen, künftig strengere Standards durchzusetzen. Unterdessen habe eine Auswertung der "Financial Times" von Flugdaten von Jack Mas Privtatjet ergeben, dass sich dieser zuletzt häufig in Peking befunden habe. Das deute darauf hin, dass Ma persönlich an den Verhandlungen um Alibaba und Ant Group beteiligt sei.Die Alibaba Group Holding-Aktie versuche sich an einer Stabilisierung knapp über 225 USD. Noch sei nicht absehbar, dass die Regulierungsbestrebungen der Regierung das Kerngeschäft Onlinehandel oder den Wachstumsbereich Cloud nachhaltig beeinträchtigen würden. "Der Aktionär" bleibe daher für Alibaba trotz der charttechnischen Schwächephase grundsätzlich optimistisch gestimmt, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.03.2021)Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Alibaba.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie: