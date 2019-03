XETRA-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

159,15 EUR +1,25% (26.03.2019, 13:38)



Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

158,98 EUR +0,61% (26.03.2019, 14:10)



NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

178,77 USD +1,42% (25.03.2019, 21:01)



ISIN Alibaba Group Holding-Aktie:

US01609W1027



WKN Alibaba Group Holding-Aktie:

A117ME



Ticker-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie Deutschland:

AHLA



NYSE Ticker-Symbol:

BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) ist ein in China beheimatetes Online-Handelsunternehmen. Alibaba Group Holding betreibt sein Ökosystem als eine Plattform für Drittanbieter. Zu den bekanntesten Plattformen zählen Taobao, Tmall, Juhuasuan, 1688.com, AliExpress und Alibaba.com. Der Börsengang des Unternehmens ist mit einem Emissionsvolumen von fast 22 Mrd. USD das weltweit größte IPO. (26.03.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Commerce-Giganten Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Mit steigendem Wohlstand sei der Hunger der chinesischen Konsumenten nach westlichen Markenartikeln sprunghaft angestiegen. Mit TMall zähle Alibaba zu den größten Profiteuren der Entwicklung.Chinas Cross-Border-Handel wachse seit Jahren stark und TMall Global sei mit einem Marktateil von 32% der Platzhirsch. Unter dem Dach der Alibaba-Tochter würden sich derzeit mehr als 20.000 Marken in über 4.000 Kategorien aus 77 Ländern und Regionen versammeln.TMalls rasantes Wachstum stehe im Einklang mit dem Plan der chinesischen Regierung, die Importe in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt zu steigern. Auf der China International Import Expo im November 2018 habe Präsident Xi Jinping gesagt, dass die Importe von Waren und Dienstleistungen in den nächsten 15 Jahren 30 Bio. USD bzw. 10 Bio. USD übersteigen sollten. Gleichzeitig habe sich Alibaba verpflichtet, in den kommenden fünf Jahren internationale Waren im Wert von 200 Mrd. USD über seine Plattformen nach China zu bringen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie: