Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (19.11.2020/ac/a/n)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding: Durchkreuzte Pläne - AktienanalyseDer chinesische Alibaba (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA)-Ableger Ant hatte die Weichen für einen Rekord-Börsengang gelegt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Mit einem geplanten Emissionsvolumen von rund 34,5 Mrd. Dollar hätte sogar der bisherige Rekordwert des Ölgiganten Saudi Aramco (29 Mrd. Dollar) in den Schatten gestellt werden sollen. Mit dem Schritt aufs Parkett habe der Konzern sein weiteres Wachstum finanzieren und seinen Vorsprung als führende Online-Zahlungsplattform in China ausbauen wollen. Doch aus dem IPO sei nichts geworden. In letzter Minute seien die geplanten Debüts in Shanghai und Hongkong auf unbestimmte Zeit verschoben worden. Die Absage habe die Shanghaier Börse damit begründet, dass sich das "aufsichtsrechtliche Umfeld" geändert habe. Das könnte dazu führen, dass Ant Group die Bedingungen für den Börsengang und die Offenlegungspflichten nicht erfüllen könne.Nach der Absage habe die Alibaba-Aktie unter Druck gestanden. Im New Yorker Handel sei es um rund acht Prozent nach unten gegangen. Da habe es auch nichts geholfen, dass Alibaba am "Singles Day" - am 11. November finde traditionell die größte Online-Rabattschlacht Chinas statt - neue Rekorde gefeiert habe. Eine halbe Stunde nach Verkaufsstart habe Alibaba Waren im Wert von 372,3 Mrd. Yuan (etwa 47,7 Mrd. Euro) abgesetzt. Alibaba habe mit zwei Mio. Produkten mehr als doppelt so viele Waren auf seinen Plattformen angeboten wie im Vorjahr. In der Spitze seien 583.000 Bestellungen pro Sekunde eingegangen. Nach dem Kurssturz von rund 20 Prozent in wenigen Tagen sei die Verunsicherung groß. (Ausgabe 46/2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link