Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des chinesischen E-Commerce-Gigant Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Seit Alibaba-Anteile nicht nur in New York, sondern auch in Hongkong gehandelt würden und sich zudem im Handelskonflikt eine Einigung abzeichne, gehe es aufwärts mit dem Kurs. Doch noch immer könne viel asiatisches Geld nicht in den chinesischen E-Commerce-Riesen investiert werden. Das könnte sich aber bald ändern.Am Montag sei die Alibaba-Aktie an der Börse in Hongkong erneut mehr als zwei Prozent gestiegen. Grund dafür seien womöglich Überlegungen, künftig auch Zweitnotierungen von Unternehmen sowie Unternehmen mit unterschiedlich gewichteten Stimmrechten in den renommierten Hang Seng aufzunehmen. Im Mai solle diesbezüglich eine Entscheidung verkündet werden.Alibaba sei bislang - anders als Rivale Tencent - nicht im Hongkonger Hang Seng-Index gelistet. Das Unternehmen werde seit Dezember lediglich im Hang Seng Composite-Index geführt.Womöglich könnten Alibaba-Aktien im Zuge der Regeländerungen außerdem für Investoren auf dem chinesischen Festland schneller handelbar werden. Ende November habe Bloomberg berichtet, die derzeitige Sperrfrist für Alibabas Aufnahme in das Stock-Connect-Programm zwischen Hongkong und Shanghai betrage mindestens sieben Monate.Die Aussicht auf Regeländerungen könnte tatsächlich mit dafür verantwortlich sein, dass der Alibaba-Kurs stetig steige. Denn klar sei: Werde Alibaba in den Leitindex Hang Seng aufgenommen, würde das zusätzliches Investoren-Interesse generieren. Und auf dem chinesischen Festland würden Anleger ungeduldig auf die Möglichkeit warten, in den heimischen E-Commerce-Giganten zu investieren.Wer bereits Anteile hält, gibt kein Stück aus der Hand, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link