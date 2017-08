NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

USD 171,10 +7,27% (17.08.2017, 14:12, vorbörslich)



ISIN Alibaba Group Holding-Aktie:

US01609W1027



WKN Alibaba Group Holding-Aktie:

A117ME



Ticker Symbol Alibaba Group Holding-Aktie Deutschland:

TWR



NYSE Ticker-Symbol:

BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) ist ein in China beheimatetes Online-Handelsunternehmen. Alibaba Group Holding betreibt sein Ökosystem als eine Plattform für Drittanbieter. Zu den bekanntesten Plattformen zählen Taobao, Tmall, Juhuasuan, 1688.com, AliExpress und Alibaba.com. Der Börsengang des Unternehmens ist mit einem Emissionsvolumen von fast 22 Mrd. USD das weltweit größte IPO.



(17.08.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Atlanta (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von Analyst Youssef Squali von SunTrust Robinson Humphrey:Youssef Squali, Analyst vom Investmenthaus SunTrust Robinson Humphrey, empfiehlt die Aktien von Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) im Rahmen einer Aktienanalyse zum Kauf.Die Analysten von SunTrust Robinson Humphrey weisen auf die einzigartigen Vorteile von Alibaba Group Holding Ltd. durch das differenzierte Geschäftsmodel, die starke Marke und die unvergleichliche Präsenz im weltweit größten Internetmarkt hin. Zudem werde das Unternehmen von einem erfahrenen Management geleitet.Analyst Youssef Squali ist der Ansicht, dass die Alibaba-Aktie für Investoren eines der besten Vehikel ist um vom Wachstum der Mittelklasse in China und der digitalen Wirtschaft zu profitieren. Das Unternehmen habe noch signifikante Wachstumsperspektiven vor sich.In ihrer Alibaba Group Holding-Aktienanalyse begeinnen die Analysten von SunTrust Robinson Humphrey die Coverage mit dem Votum "buy" und einem Kursziel von 175,00 USD.XETRA-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:145,00 Euro -+6,30% (17.08.2017, 13:57)Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:143,80 Euro +6,22% (17.08.2017, 14:12)