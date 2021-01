XETRA-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

198,40 EUR +5,76% (14.01.2021, 10:49)



NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

235,30 USD +4,30% (13.01.2021, 22:10)



ISIN Alibaba Group Holding-Aktie:

US01609W1027



WKN Alibaba Group Holding-Aktie:

A117ME



Ticker-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie Deutschland:

AHLA



NYSE-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie:

BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (14.01.2021/ac/a/n)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktie bleibt unter Druck - AktienanalyseSeit dem abgesagten Börsengang der Tochter Ant Group steht die Alibaba Group Holding-Aktie (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter Druck, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Die Talfahrt habe sich zuletzt sogar noch beschleunigt. Grund: Die Chinesische Zentralbank habe die Ant Group aufgefordert, sich wieder auf sein ursprüngliches Kerngeschäft zu konzentrieren. Das Finanzunternehmen solle sein Geschäft mit Kreditvergabe, Versicherungen und Vermögensverwaltung "bereinigen", wie es in einer Mitteilung der Zentralbank heiße. Stattdessen solle sich Ant wieder auf seine Wurzeln als Anbieter von Zahlungsdienstleistern besinnen.Dann hätten auch noch Gerüchte, wonach Alibaba-Gründer Jack Ma verschwunden sei, für Verunsicherung gesorgt. Zeitgleich mit dem harten Durchgreifen der chinesischen Regierung zum Börsenstart seines neuen Unternehmens sei Ma von der Bildfläche verschwunden. Während die Welt rätsele, was mit dem Manager passiert sei, habe David Faber vom Nachrichtensender "CNBC" berichtet, dass Ma zwar untergetaucht sei, aber nicht vermisst werde. Dabei beziehe sich der Sender auf Personen, die der Familie nahestehen sollten. Hintergründe, warum Ma nicht in der Öffentlichkeit auftauche, nenne der Sender nicht.Nach dem Kurssturz von 26 Prozent gegenüber dem im Oktober vergangenen Jahres bei knapp 320 Dollar markierten Rekordhoch sei die Verunsicherung weiterhin groß. Von Long-Investments sei daher abzuraten. Allerdings sorgt die hohe Volatilität für hervorragende Konditionen bei Discountern, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 01/2021)Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:198,40 EUR +2,48% (14.01.2021, 11:03)