Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

145,30 EUR -0,68% (02.09.2021, 20:31)



NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

172,22 USD -0,61% (02.09.2021, 20:17)



ISIN Alibaba Group Holding-Aktie:

US01609W1027



WKN Alibaba Group Holding-Aktie:

A117ME



Ticker-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie:

AHLA



NYSE-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie:

BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (02.09.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Online-Handelsplattform Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Es sei die neue Direktive in China: "Gemeinsamer Wohlstand!" Staatspräsident Xi Jinping habe die Formel dieses Jahr bei öffentlichen Auftritten sehr viel häufiger als zuvor verwendet. Die heimischen Konzerne hätten verstanden. Nach Tencent leite nun offenbar auch Alibaba einen Teil seiner Unternehmensgewinne zum Wohle Chinas um.100 Milliarden Yuan (umgerechnet 15,5 Milliarden Dollar) wolle Alibaba laut Medienberichten bis 2025 verwenden, um mit zehn Initiativen die staatliche Vorgabe des "gemeinsamen Wohlstands" zu fördern. Dazu würden Investitionen in technischen Fortschritt, Unterstützung der Entwicklung von kleinen Unternehmen und ein 20 Milliarden Yuan schwerer Fonds für gemeinsamen Wohlstand gehören.Ein Alibaba-Sprecher habe eine entsprechende Meldung bestätigt, ohne sich näher zu äußern. Alibaba folge damit Tencent und Pinduoduo . Der an der Schwelle zur Profitabilität stehende Alibaba-Konkurrent habe vergangenen Monat versprochen, die ersten 1,5 Milliarden Dollar Unternehmensgewinn in soziale Programme zu investieren.Alibaba und Co dürften kaum eine andere Wahl haben. Die Manager der Unternehmen dürften darauf achten, dass die Initiativen zumindest zum Teil auch den Interessen ihres Unternehmens dienen würden. Aus Shareholder-Sicht sei es trotzdem bedenklich, dass auf diese Art indirekt eine Art zusätzliche Steuer erhoben werde und Unternehmensgewinne abfließen.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Alibaba.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link