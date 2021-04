NASDAQ-Aktienkurs Aldeyra Therapeutics-Aktie:

Kurzprofil Aldeyra Therapeutics:



Aldeyra Therapeutics (ISIN: US01438T1060, WKN: A111X8, Ticker-Symbol: 137, NASDAQ-Symbol: ALDX) mit Sitz in Lexington, Massachusetts, ist ein Biotechnologieunternehmen im klinischen Stadium, das sich auf die Entwicklung neuartiger Therapien konzentriert, mit denen das Leben von Patienten mit immunvermittelten Krankheiten verbessert werden kann. (28.04.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aldeyra Therapeutics-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des US-Biotechnologieunternehmens Aldeyra Therapeutics (ISIN: US01438T1060, WKN: A111X8, Ticker-Symbol: 137, NASDAQ-Symbol: ALDX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die gestern vorgelegten Daten für "Reproxalap", ein Mittel zur Behandlung von allergischer Bindehautentzündung, seien sehr stark gewesen. Man habe keinerlei Verträglichkeitsbedenken mehr, was das Produkt betreffe. Die Aktie habe dann 34% gewonnen. Es sei jedoch ein Aber: Das Unternehmen habe den Anstieg gleich genutzt, um Aktien zu platzieren. Man habe 125 Mio. USD eingesammelt. Nachbörslich habe das Papier leicht im Minus notiert. Der Aktienprofi führe an dieser Stelle das Kursziel der Analysten von Berenberg in Höhe von 32 USD an. Danach sei noch gehörig Luft nach oben. Die Aldeyra Therapeutics-Aktie ist also als spekulative Depotbeimischung durchaus geeignet, so Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 28.04.2021)Die vollständige Analyse von Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Aldeyra Therapeutics-Aktie:Börse Frankfurt-Aktienkurs Aldeyra Therapeutics-Aktie:11,50 EUR -5,74% (28.04.2021, 11:48)