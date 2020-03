Börsenplätze Alcon-Aktie:



Kurzprofil Alcon AG:



Alcon (ISIN: CH0432492467, WKN: A2PDXE, Ticker-Symbol: 2U3) hat eine Mission: Die Entwicklung von Produkten zur Verbesserung, Erhaltung oder Wiederherstellung des Sehvermögens. Alcon setzt durch eine konsequente Entwicklung innovativer Produkte und Technologien neue Standards in der Augenheilkunde, mit dem Ziel Lösungen für unerfüllte therapeutische Bedürfnisse im Bereich der Augenheilkunde weltweit zur Verfügung zu stellen. Alcons Position als globaler Marktführer basiert auf bahnbrechenden Innovationen und Spitzentechnologie. Die Behandlung von Augenerkrankungen und Beschwerden wird damit auf eine neue Ebene gehoben. Als Weltmarktführer im Bereich der Augenheilkunde entwickelt und produziert Alcon innovative Medizinprodukte, um den Anforderungen an die moderne Augenheilkunde gerecht zu werden - unabhängig vom Alter der Patienten. (02.03.2020/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Alcon-Aktienanalyse von Analyst Daniel Buchta von Vontobel Research:Daniel Buchta, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Verkaufsempfehlung für die Alcon-Aktie (ISIN: CH0432492467, WKN: A2PDXE, Ticker-Symbol: 2U3), erhöht aber sein Kursziel.Bei einem auf 5 bis 6% geschätzten org. Umsatzplus erachte der Analyst ALCs Pipeline, die derzeit mit neuen Produkten wie der Dreistärkenlinse PanOptix IOL, PRECISION1, der torischen DT1 und Pataday auf den Markt dränge, als attraktiv. Vivity dürfte hier ebenfalls einen positiven Beitrag leisten. Für 2020 rechne er mit einem org. Wachstum von 5,4% - wobei aber die vollständigen Auswirkungen des Coronavirus noch abzuwarten bleibenwürden.ALC rechne für 2020 mit einem Margenanstieg um 30 bis 130 Bp. und liege damit auf Konsensniveau. Der Analyst rechne bei der Kern-EBIT-Marge mit einem Plus von 80 Bp. auf 18,0%. Diese Annahme stütze sich ausschließlich auf Surgical, während Vision Care wohl weiterhin tiefere Margen zeigen werde. Obwohl seine Prognose für 2020 einen guten Schritt nach vor bedeute, befürchte er, dass ALC weiterhin überproportional stark in F&E, Marketing und andere Bereiche investieren müsse, um das Umsatzwachstum halten zu können - was wiederum heiße, dass der Gewinn kaum so ansteigen dürfte, wie vom Markt erwartet. Das aktuelle Restrukturierungsprogramm sei ein Beispiel dafür, wie ALC die Einsparungen von USD 200 bis 225 Mio. bei Marketing und F&E reinvestiere, statt damit die Rentabilität zu verbessern. Die unerwartet hohen Ausgliederungskosten würden den Trend noch verstärken. Die Aktionärserträge würden daher momentan fast schon irrelevant erscheinen.Angesichts der umfangreichen Pipeline neuer Produkte sein die Analysten etwas zuversichtlicher, dass ALC ein erfolgreicher Turnaround gelinge und hebe sein Kursziel daher an. Es seien jedoch noch Risiken vorhanden, und das Unternehmen werde mehrere Jahre benötigen, um das frühere Rentabilitätsniveau zu erreichen. Auf Basis der Schätzungen für 2020/21 werde ALC derzeit mit einem bereinigten P/E von 30,3/26,6 und einem EV/EBITDA von 18,1/16,1 gehandelt, was der Analyst angesichts des nur teilweise vollzogenen Turnarounds als zu hoch erachte.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link