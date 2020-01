Börsenplätze Alcon-Aktie:



Kurzprofil Alcon AG:



Alcon (ISIN: CH0432492467, WKN: A2PDXE, Ticker-Symbol: 2U3) hat eine Mission: Die Entwicklung von Produkten zur Verbesserung, Erhaltung oder Wiederherstellung des Sehvermögens. Alcon setzt durch eine konsequente Entwicklung innovativer Produkte und Technologien neue Standards in der Augenheilkunde, mit dem Ziel Lösungen für unerfüllte therapeutische Bedürfnisse im Bereich der Augenheilkunde weltweit zur Verfügung zu stellen. Alcons Position als globaler Marktführer basiert auf bahnbrechenden Innovationen und Spitzentechnologie. Die Behandlung von Augenerkrankungen und Beschwerden wird damit auf eine neue Ebene gehoben. Als Weltmarktführer im Bereich der Augenheilkunde entwickelt und produziert Alcon innovative Medizinprodukte, um den Anforderungen an die moderne Augenheilkunde gerecht zu werden - unabhängig vom Alter der Patienten. (15.01.2020/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Alcon-Aktienanalyse von Analyst Daniel Buchta von Vontobel Research:Daniel Buchta, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Verkaufsempfehlung für die Alcon-Aktie (ISIN: CH0432492467, WKN: A2PDXE, Ticker-Symbol: 2U3).Augenchirurgie: Bei einem Umsatz von USD 4,2 Mrd. in der Chirurgie im GJ19E gehe Buchta davon aus, dass über USD 3 Mrd. im Zusammenhang mit Kataraktbehandlungen stünden. Alcon sei damit unangefochtener Marktführer im Bereich Ophthalmologie und biete die gesamte Katarakt-Produktpalette an. Dies umfasse Premiumprodukte wie AT-IOL sowie Femtosecond-Lasersysteme und ermögliche intelligente Bündelungs- und Upselling-Techniken.Katarakt: Anfang November 2019 habe das US CMS jedoch eine Kürzung der Erstattung für Kataraktbehandlungen um 14% für Standardoperationen und um 7% für komplexere Fälle beschlossen. In den USA seien wahrscheinlich 75% aller Katarakt-Operationen durch Medicare abgedeckt und somit von der Erstattungskürzung betroffen. Während es der Chirurg sei, der von der niedrigeren Erstattung betroffen sei, stelle sich die Frage, ob dies auch beim Lieferanten zu Preisdruck führe. Bei einer Arztpraxis mit einem hohen Fixkostenanteil bestehe eine erheblich negative Operating Leverage, und Buchta gehe davon aus, dass die Ärzte auch die variablen Kosten senken würden. Dies könnte fast die gesamte Produktpalette von Alcon betreffen. Beispielsweise eine Preissenkung um 5 bis 10% könnte das Konzernergebnis wesentlich negativ beeinflussen.Da weder Buchta noch der Konsens wesentliche Auswirkungen der Erstattungskürzung in den Prognosen berücksichtigen würden, bestünden Risiken in Bezug auf den Turnaround bei Alcon - selbst in dem starken Segment Surgical, und nicht nur bei Vision Care. Obschon sich der Kurs unlängst sogar erholt habe, sei die Aktie nicht günstig, und die Prognosen seien eher rückläufig gewesen. Das neue DCF-basiertes Kursziel des Analysten für 2020 belaufe sich auf CHF 51,50 (vorher: CHF 51,00).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link