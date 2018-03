Tradegate-Aktienkurs Alcoa-Aktie:

37,675 Euro -3,94 % (14.03.2018, 22:26)



NYSE-Aktienkurs Alcoa-Aktie:

46,57 USD -4,16% (14.03.2018, 21:00)



ISIN Alcoa-Aktie:

US0138721065



WKN Alcoa-Aktie:

A2ASZ7



Ticker Symbol Alcoa-Aktie:

ALU



NYSE-Ticker Symbol Alcoa-Aktie:

AA



Kurzprofil Alcoa Corp.:



Alcoa Corp. (ISIN: US0138721065, WKN: A2ASZ7, Ticker-Symbol: ALU, NYSE-Symbol: AA) ist ein US-amerikanisches Aluminiumunternehmen, das aus der Aufspaltung von Alcoa Inc. in zwei unabhängige, börsennotierte Gesellschaften entstanden ist. Während im neuen Mehrwertunternehmen Arconic die Downstream-Aktivitäten gebündelt sind, umfasst Alcoa Corp. als Upstream-Unternehmen die fünf Geschäftsbereiche, die heute Global Primary Products ausmachen: Bauxit, Aluminiumoxid, Aluminium, Gießereiprodukte und Energie.



CEO & President:

Roy C. Harvey (15.03.2018/ac/a/n)







New York (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer PDT Partners, LLC baut Netto-Leerverkaufsposition in Aktien von Alcoa etwas ab:Die Leerverkäufer des Hedgefonds PDT Partners, LLC ziehen sich aus ihrem Short-Engagement in den Aktien von Alcoa Corp. (ISIN: US0138721065, WKN: A2ASZ7, Ticker-Symbol: ALU, NYSE-Symbol: AA) etwas zurück.Der New Yorker Hedgefonds PDT Partners, LLC hat am 13.03.2018 seine Shortposition in den Alcoa-Aktien von 0,50% auf 0,46% reduziert.Derzeit halten die Leerverkäufer der Hedgefonds die folgenden Netto-Leerverkaufspositionen in den Aktien von Alcoa:0,46% PDT Partners, LLC (13.03.2018)Börsenplätze Alcoa-Aktie: