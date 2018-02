Tradegate-Aktienkurs Albemarle-Aktie:

Kurzprofil Albemarle:



Albemarle Corporation Aktie (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker-Symbol: AMC) ist ein US-amerikanischer Chemiekonzern mit Sitz in Baton Rouge (US-Bundesstaat Louisiana). Die Hauptprodukte des Bereichs Performance Chemicals sind Lithiumchemikalien und Flammschutzmittel auf Brombasis. Die Sparte Refining Solutions stellt Katalysatoren her. Der frühere Geschäftsbereich Chemetall ist weltweiter Marktführer bei Chemikalien zur Oberflächenbehandlung. (27.02.2018/ac/a/n)

Hamburg (www.aktiencheck.de) - Albemarle-Aktienanalyse von Analysten Sebastian Bray und Anthony Manning von der Privatbank Berenberg:Sebastian Bray und Anthony Manning, Analysten der Privatbank Berenberg, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Coverage für die Albemarle-Aktie (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker-Symbol: AMC) mit einer Kaufempfehlung auf.Albemarle sei der weltweit führende Hersteller von Lithium, so die Analysten in einer heute veröffentlichten Studie. Angesichts des rasanten technischen Wandels in der Lithium-Ionen-Batterieindustrie seien sie der Meinung, dass Anleger bei der Auswahl verwandter Aktien die Maxime "Optionen, keine Pläne" beachten sollten. Lithium sei insofern einzigartig, als es unter allen möglichen Optionen für die zukünftige Entwicklung der Batterietechnik Vorteile biete.Sebastian Bray und Anthony Manning, Analysten der Privatbank Berenberg, haben in einer aktuellen Aktienanalyse die Albemarle-Aktie mit mit dem Votum "buy" und einem Kursziel von 150 USD in die Bewertung aufgenommen. (Analyse vom 27.02.2018)Börsenplätze Albemarle-Aktie: