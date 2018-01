Die zyklische Positionierung des Konjunkturverlaufs schlage sich für die meisten Anlageklassen in eher bescheidenen Gleichgewichtsrenditeerwartungen nieder. Möglichkeiten zur Generierung von Zusatzerträgen würden sich gleichwohl über verschiedenste Anlageklassen hinwegbieten:



Bei Aktien sei sowohl in den Industrieländern als auch in den Schwellenländern von geringeren Ertragserwartungen auszugehen. Die Lücke zwischen den Erträgen in den Industrienationen und den Schwellenländern sei gegenüber der letztjährigen Untersuchung nur geringfügig kleiner geworden. "Wir sehen Erträge über unseren Zeithorizont zwar moderat, aber doch stetig hinter historischen Vergleichswerten zurückfallen", so Bergweiler.



Im Bereich der Anleihen würden Unternehmensanleihen weiterhin den einzigen Lichtblick darstellen und Investoren eine attraktive Ertragsquelle bieten. "Obwohl sich der derzeitige Anleihezyklus eher in seiner Spätphase befindet, lassen unsere langfristigen Prognosen sowohl in Bezug auf Ausfälle als auch Erholung darauf schließen, dass die aktuellen Spread-Niveaus im Hochzinsbereich für sehr langfristige Anleger attraktiv bleiben", betone Bergweiler. Der Ausblick für Schwellenländeranleihen verbessere sich weiterhin und eigne sich damit sehr gut zur Diversifizierung von Anleiheportfolios, auch wenn die aktuellen Risikoaufschläge sehr nah am langfristigen Marktwert lägen.



Der Ausblick für alternative Strategien verbessere sich, was größtenteils Branchen- und Anlagetrends geschuldet sei, die die Generierung von Zusatzerträgen begünstigen dürften. Damit sollten sie dazu beitragen können, die gesunkenen Kapitalmarkterwartungen etwas auszugleichen. Wie immer werde der Erfolg eines Investments über sämtliche alternative Anlageklassen hinweg entscheidend von der Kompetenz des Vermögensverwalters abhängen.



Trotz der klaren Abschwächung des US-Dollar im Jahr 2017 bleibe dieser deutlich über den langfristigen Fair-Value-Schätzungen. Das Tempo weiterer Abwärtsbewegungen sollte allerdings eher moderat ausfallen. "Viele Investoren werden zukünftig nicht umhin kommen, die Währungseffekte auf Anlageerträge in ihre Entscheidungen stärker einfließen zu lassen, also über Absicherungsstrategien nachzudenken oder sich anderen Währungen wie dem Euro zuzuwenden", gebe Bergweiler zu bedenken.



Trotz eher moderater Erträge für viele Anlageklassen sehe Bergweiler aber durchaus Möglichkeiten für Ertragssteigerungen gegeben, nämlich durch aktive Anlagenverteilung und breite Diversifizierung. "In den nächsten zehn bis 15 Jahren wird es für jeden Investor - ob privat oder institutionell - wesentlich sein, robuste und vielseitige Portfolios aufzubauen. Nur so lässt sich erfolgreich durch die zyklische Volatilität steuern und die langfristige Herausforderung durch Trends wie die zunehmende Technologisierung oder den demographischen Wandel meistern."



Diese Herausforderungen würden laut Bergweiler aber wiederum eine Chance für aktive Asset Manager bieten: "In einem solchen Umfeld wird die Relevanz von "Alpha" weiter zunehmen, da jeder Prozentpunkt Zusatzertrag wichtig ist, um die Gesamtrendite zu steigern - sei es für die Altersvorsorge oder um gesetzliche Anforderungen zu bedienen." So sehe er diejenigen Gesellschaften im Vorteil, die verlässlich die Kompetenz bewiesen hätten, die Marktindices zu übertreffen, um dem Trend der Passivierung der Anlagen erfolgreich zu begegnen. (03.01.2018/ac/a/m)







