Die schwedische BillerudKorsnäs beispielsweise habe sich auf nachhaltige Papierverpackungen unter anderem für Lebensmittel spezialisiert.



Nicht fehlen an dieser Stelle dürften daher die Recyclingkartons der österreichischen Firma Mayr-Melnhof (ISIN AT0000938204/ WKN 890447). Als größter europäischer Hersteller von Faltschachteln habe sich das Unternehmen weltweit einen Namen gemacht. In Frankreich spare der Verein mit dem Namen Kultive zum Beispiel in Zukunft 50 Tonnen Plastik pro Jahr, weil fortan bei der Verpackung von Tomaten auf die Produkte von Mayr-Melnhof zurückgegriffen werde.



Der Kampf gegen Plastik sollte rund um den Globus in den nächsten Jahren weiter an Dynamik gewinnen und immer mehr Länder dem Beispiel Frankreichs folgen. Sowohl die Aktie von BillerudKorsnäs als auch die von Mayr-Melnhof würden langfristig aussichtsreich und auf der Empfehlungsliste des "Aktionär" bleiben. Wer an der Entwicklung von beiden hochinteressanten Unternehmen teilnehmen möchte, setze auf den "Aktionär" Zero Plastic Index (ISIN DE000SL0D5T9/ WKN SL0D5T). In diesem seien neben BillerudKorsnäs und Mayr-Melnhof sechs weitere aussichtsreichen Firmen, die sich im Kampf gegen Plastik engagieren würden, enthalten.



(Mit Material von dpa-AFX)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rund 30 Obst- und Gemüsesorten dürfen in Frankreich vom kommenden Jahr an nur noch ohne Plastikverpackung verkauft werden, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Eine entsprechende Regelung hätten die zuständigen Ministerien am Montag angekündigt. Es brauche nachhaltige Alternativen. Und es gebe einige Unternehmen, die diese im Produktportfolio hätten.In Frankreich würden dann Verbraucher Gurken, Kartoffeln, Karotten, Lauch, Zucchini, Auberginen und Blumenkohl im Gemüseregal nur noch ohne Plastikverpackung finden. Beim Obst seien etwa Äpfel, Birnen, Mandarinen und Orangen betroffen.