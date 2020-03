Asiatische Börsen würden dementsprechend rund 1% fester handeln. Ebenfalls (rund 0,5%) im Plus würden heute morgen die europäischen Börsenfutures notieren, während der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) nach dem Sprung vom Vortag 0,5% schwächer handele.



Keine Erholungsrally habe es dagegen bisher bei Öl gegeben, das gestern mit USD 22 auf ein neues (fast 18-Jahres-) Tief gefallen sei: Solange hier nicht nur die Corona-Nachfrageschwäche, sondern auch die Überproduktion Russland/Saudi-Arabien anhalte, würden die Analysten der Raiffeisen Bank International AG bei diesem Markt nach wie vor am wenigsten Erholungspotenzial und kurzfristig sogar eine gute Chance auf Preise unter USD 20 sehen.



Auch wenn diese Woche - normalerweise - wichtige Wirtschaftsdaten veröffentlicht würden, dürfte deren massiver Einbruch niemanden mehr überraschen; wichtiger für die kurzfristige Marktentwicklung dürfte der kurzfristige Newsflow zur Epidemie selbst bleiben. (31.03.2020/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Die Aktienmarkterholung setzte sich auch gestern fort, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.US-Märkte seien mit einem Plus von über 3% aus dem Handel gegangen. Fonds-Rebalancing zum Quartalsende (Aufstocken zu stark gefallener Aktienpositionen) könnte zu dieser Stärke beitragen - der Epidemie-Newsflow aus den USA verschlechtere sich dagegen nach wie vor. Anders dagegen in China, wo die rasche Erholung der Kapazitätsauslastung heute Morgen auch zu einem drastischen Anstieg des Industrie-PMIs von 35,7 auf 52 (in nur einem Monat!) geführt habe.