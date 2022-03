Bild: Pixabay

Ob Aktienmarkt oder Wettbüro – zocken liegt im Trend

In der Tat verfolgen viele Trader gar nicht primär das Ziel eines langfristigen Vermögenszuwachses. Sie sehen die Spekulation an der Börse eher als spannendes Hobby, vergleichbar mit dem Platzieren von Sportwetten. Denn auch in der Wettbranche verzichten die allermeisten Spieler auf eine langfristige, erfolgversprechende Strategie und zocken oft aus einem Bauchgefühl heraus. Die Disziplin bleibt dabei meist auf der Strecke. Natürlich trägt auch die aggressive Werbestrategie der Buchmacher dazu bei, leichtfertig und im guten Glauben auf attraktive Gewinne seine Einsätze zu platzieren. Wer also ernsthaft plant, strategisch zu wetten, sollte sich eine vernünftige Strategie zu eigen machen. Im unübersichtlichen Anbieterdschungel fehlt es jedoch oft am Überblick. Daher helfen entsprechende Testportale, die die Wettbüros auf Herz und Nieren prüfen. Einer der größten Anbieter für Sportwetten ist Betway. Nähere Informationen lassen sich auf betway test von wette.de finden.



Langfristige Sparpläne als Schlüssel zum Erfolg

Doch zurück zur Börse. Die positive Nachricht ist, dass durch das Aufkommen günstiger Onlinebroker, die anhaltende Zinsflaute und die steigende Inflation die Zahl der Aktionäre in Deutschland zunimmt. Dies ist deswegen so erfreulich, weil die Deutschen lange Jahre eher im Hintertreffen lagen, was den Anteil der Bevölkerungsgruppe angeht, die am Aktienmarkt investiert ist. Die Lücke zu Ländern wie Schweden, den USA oder Großbritannien scheint kleiner zu werden. Auch im Hinblick auf die Rentensituation ist die steigende Aktienquote positiv zu bewerten. Denn nur mit privater Vorsorge lässt sich die Rentenlücke einigermaßen schließen. Nichts ist dafür besser geeignet als ein langfristiger Aktiensparplan. Denn durch die monatlichen Sparbeiträge profitiert der Investor von den natürlichen Kursschwankungen. Das Zauberwort heißt hier Cost-Average-Effekt. Liegen die Kurse niedrig, werden viele Fondsanteile gekauft. Liegen sie höher, wandern weniger Anteile ins Depot. Diese intelligente Art des Sparens funktioniert bereits mit sehr kleinen Raten, sodass ein Engagement in Wertpapiere auch für weniger betuchte Kunden möglich ist.



Antizyklisch handeln!

Antizyklisch zu handeln bedeutet, dann zu kaufen, wenn die Kurse fallen und zu verkaufen, wenn die Kurse steigen. Klingt zunächst einfach, ist aber aus psychologischer Sicht eine große Herausforderung. Denn Kurse fallen immer dann, wenn Krisenstimmung herrscht. Und gerade dann wagen viele private Investoren den Sprung ins kalte Wasser nicht. Dabei liegt gerade im günstigen Einkauf die größte Chance. Historisch betrachtet waren Krisen immer nur kurzfristige Kurskorrekturen und boten stets die besten Einstiegsmöglichkeiten in den Aktienmarkt. Dabei spielt es kaum eine Rolle, ob der Anleger eine langfristige Strategie verfolgt oder kurzfristig zocken möchte. Wer kauft, wenn die Kanonen krachen, der wird für seinen Mut früher oder später zwangsläufig belohnt. (18.03.2022/ac/a/m)









