Hamburg (www.aktiencheck.de) - Die Anlegerstimmung ist dank neuer Allzeithochs im S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET) und einer erfreulichen Q3-Berichtssaison jüngst deutlich gestiegen, so Prof. Dr. Bernd Meyer, Chefanlagestratege und Leiter Multi Asset im Wealth and Asset Management bei Berenberg.



In der wöchentlich stattfindenden AAII-Umfrage würden die Bullen die Bären nun schon die zweite Woche infolge um mehr als 10 Prozentpunkte übertreffen. Zeitgleich scheinen Anleger auch Put-Optionen auf den S&P 500 aufgelöst zu haben, während systematische Strategien wegen der gefallenen Volatilität und des positiven Momentums ihre Aktienquote erhöht haben, so die Experten von Berenberg. Der Aktienmarkt sei also jüngst wieder etwas anfälliger geworden. Die Experten würden jedoch nach wie vor nicht mit einer größeren Korrektur in diesem Kalenderjahr rechnen, da der Aktienmarkt gut durch Zuflüsse, Aktienrückkaufprogramme und der Alternativlosigkeit unterstützt bleibe. Das nächste Jahr dürfte hingegen anspruchsvoller für Anleger werden. Potenzielle Stolpersteine seien u. a. die straffere Geldpolitik der Zentralbanken, die weitere Entwicklung Chinas, weniger stark steigende Unternehmensgewinne und die US-Zwischenwahlen.



Das Gros der S&P 500-Unternehmen werde in den nächsten zwei Wochen die Q3- Berichtssaison abgeschlossen haben. Danach dürften die Aktienrückkäufe der US-Unternehmen wieder an Fahrt gewinnen. Vom 1. bis 12. November finde die UN-Klimakonferenz statt. Am 3. November treffe sich die FED zur monatlichen Sitzung. Die Tapering-Diskussion und der Zinsausblick aufgrund der anhaltend hohen Inflationswerte dürften im Mittelpunkt stehen. Am 4. November tage die Bank of England und die OPEC+ werde die Förderquoten für Dezember bekannt geben. Heute stünden die Oktober-Einkaufsmanagerindices (PMIs) der Industrie für Eurozonenländer und die USA (ISM) an. Der Services-PMI (Okt.) von China, einiger Eurozonenländer und den USA sowie die US-Auftragseingänge (Sep.) würden am Mittwoch folgen. Industrieproduktionsdaten (Sep.) für Deutschland und Frankreich sowie die US-Arbeitsmarktdaten (Okt.) würden am Freitag veröffentlicht. Der ZEW-Index (Nov.) und das US-Verbrauchervertrauen (Nov.) würden nächste Woche folgen. (Ausgabe vom 01.11.2021) (02.11.2021/ac/a/m)

