Wien (www.aktiencheck.de) - Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914) (+0,8%) prognostizierte 37.400 Luftfahrzeuge binnen der nächsten 20 Jahre auszuliefern, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Gleichzeitig habe Airbus mangelnde Fortschritte in den Brexitverhandlungen kritisiert. Bei einem ungünstigen Ausgang dieser werde Airbus seine lfr. Strategie auf Großbritannien überdenken müssen, ein Produktionsstopp könnte die Folge sein. thyssenkrupps (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000) Aufsichtsrat habe dem Rücktritt von Konzernchef Hiesinger zugestimmt, woraufhin die Aktie am Freitag deutlich im Plus (+2,4%) geschlossen habe. Der Abgang wecke Hoffnung bei den Investoren, dass die Restrukturierung nun flotter von statten gehe als bisher. Bei Daimler (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000) (-0,8%) könnte sich zum einen das anstehende Software Update für 774.000 Mercedes-KFZ verzögern und zum anderen sei die Produktion eines LKW-Motorentyps gestoppt worden, nachdem leicht erhöhte Abgaswerte gemessen worden sei. Die Messung sei ans KBA gemeldet worden.



Im Laufe der Woche würden u.a. Pepsi (ISIN: US7134481081, WKN: 851995), Agrana (ISIN: AT0000603709, WKN: 779535), Citigroup (ISIN: US1729674242, WKN: A1H92V) und J.P. Morgan Chase (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628) berichten. Darüber hinaus habe der Lautsprecher-Hersteller Sonos vergangenen Freitag einen Antrag auf Börsengang bei der SEC eingereicht. Das IPO werde zwischen Juli und August erwartet. (09.07.2018/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.