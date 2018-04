Die meisten Baissemärkte hätten einen Katalysator, der die Bewertung relevant mache. Die Bewertung spreche im Allgemeinen für das Ausmaß eines Ausverkaufs, nicht für seine Wahrscheinlichkeit. Auch wenn man an die globale Wachstums- und Ertragsgeschichte glaube, seien Aktien nicht unbedingt überbewertet. Während die letzten veröffentlichten Kennzahlen teuer aussehen würden, würden erwartete Gewinnzuwächse in den meisten Indices die Gewinnprognosen regelrecht durchschnittlich aussehen lassen - vor allem in den USA, wo das Steuerreformpaket sowohl die Verbraucher- als auch die Unternehmenskassen stärke.



Nr. 5: Die Zins-Bären würden glauben, dass eine Kombination aus Inflation, höheren Zinsen und einem härteren Vorgehen der Zentralbanken die Aktienmärkte in die Knie zwingen werde. Basierend auf der einfachen Arithmetik der Diskontierung von Cashflows sei dies eine berechtigte Befürchtung. Höhere Zinsen würden niedrigere Zeitwerte bedeuten, die schließlich in die Kurse einfließen würden - sehr direkt bei Anleihen, weniger direkt bei Aktien. Wie bereits erwähnt, sei die Weltwirtschaft jedoch möglicherweise nicht ganz so stark wie bisher angenommen. Die Inflation und die Inflationserwartungen seien zuletzt gesunken, und die Renditen von Staatsanleihen hätten Anfang Februar ihren Höhepunkt erreicht. Wenn sich die Anleiherenditen auf dem aktuellen Niveau stabilisieren würden, würden Aktien vielleicht die einzige Investitionsmöglichkeit bleiben.



Nr. 6: Die geopolitischen Bären würden glauben, dass die Welt von Natur aus instabiler geworden sei, indem sie Beispiele wie eine existenzielle Bedrohung für die Eurozone, Brexit, Trump, Nordkorea und Handelskriege anführen würden. Während wir uns einig sind, dass die Welt nach wie vor erschreckender aussieht als je zuvor, sind geopolitische Kräfte schlechte Kriterien für den Aufbau von Portfoliozuordnungen, geschweige denn für die Vorhersage, in welche Richtung sich der Aktienmarkt bewegt, so die Experten von Natixis Investment Managers. Die allgemeine Meinung der Experten sei, dass geopolitische Ängste oft kurzfristige Volatilität verursachen würden, aber die schlimmsten Ängste sich oft nicht bestätigen würden und die Märkte sich schnell erholen würden. Das Ausmaß dieser Volatilität und die Dauer der Ausverkäufe könnten stark vom wirtschaftlichen Umfeld abhängen. Die geopolitischen Ängste würden angesichts einer starken Weltwirtschaft rasch abnehmen. Sie würden dazu neigen, ein größeres Gewicht zu haben, wenn der Makrohintergrund nicht so unterstützend sei.



Dies sind also die Narrative, die wir in den Finanzmedien und im Gespräch mit unseren Kunden gehört haben, so die Experten von Natixis Investment Managers. Obwohl sie nicht ganz richtig seien, sähen die Experten in jedem von ihnen starke Argumente.



Bei der Auswahl der überzeugendsten Argumente bieten die Experten von Natixis Investment Managers den Lesern die folgenden Überlegungen:



Es sei noch zu früh, um Aktien völlig negativ zu bewerten. Dies ist zum Teil eine Grundwahrscheinlichkeit - Aktien steigen häufiger als sie fallen - und teilweise fundamental, so die Experten von Natixis Investment Managers. Die Weltwirtschaft scheine vorerst so stark, dass ein nachhaltiger Abwärtstrend unwahrscheinlich sei.



Anleger sollten ihre Aufwärtserwartungen zurückhalten. Ja, das Ertragswachstum sehe solide aus, aber übergroße Aktiengewinne seien in der Regel mit starken Erträgen und mehrfacher Expansion verbunden. Die Experten würden denken, dass letztere bestenfalls bescheiden ausfallen werde, wenn die Anzeichen für Inflation zunehmen würden und die Geldpolitik weniger anpassungsfähig sei. Die Experten würden positive Aktienrenditen erwarten, aber das allein schaffe noch keinen klassischen "Bullenmarkt".



Die höheren Zinsen würden sich hauptsächlich auf die Volatilität und nicht auf die Rendite auswirken. Wie die Experten im vergangenen Monat dargelegt hätten, habe die wachsende Debatte über Inflation und Zinsen den Markt so stark in Mitleidenschaft gezogen wie nie zuvor in den letzten zwei Jahren. An diesem Punkt scheinen die Zinsen jedoch nicht hoch genug oder schnell genug zu steigen, um den Aktien den Boden unter den Füßen wegzuziehen, so die Experten von Natixis Investment Managers. Da die Märkte oft von der Stimmung und nicht von der Mathematik getrieben würden, würden die Experten das Tempo der steigenden Zinsen für wichtiger als das Niveau der Zinsen halten.



Während +0,50% über ein Jahr kaum besorgniserregend sei, seien +0,50% in einer Woche ein Problem.



Besorgnis über Bewertungen gebe es bei den Experten nur im Rahmen des Konjunkturzyklus. Vorerst würden ein solides globales Wachstum, eine hervorragende Ergebnisentwicklung und immer noch niedrige Zinsen eine überdurchschnittliche Bewertung rechtfertigen. Wenn die Weltwirtschaft jedoch schließlich ins Stocken gerate, wären die heutigen Aktienbewertungen exorbitant, ungerechtfertigt und unhaltbar. Dies würde zu einem hässlichen Doppelschlag auf Aktien führen, wenn die Stimmung das KGV drücke, während die Erträge zurückgehen würden.



Zusammenfassend sind die Experten von Natixis Investment Managers der Meinung, dass globale Aktien durch starke Fundamentaldaten nach unten und erhöhte Bewertungen nach oben begrenzt sind.



In diesem zufriedenstellenden Umfeld für Aktien würden sich die Experten weiterhin an geringen Beteiligungen an weniger umsatzstarken Werten orientieren.



Alternative und nicht-korrelierte Strategien, die im Ansturm der Hausse zurückgelegen hätten, seien weiterhin attraktiv, je mehr der Zyklus fortschreite. (10.04.2018/ac/a/m)







Paris (www.aktiencheck.de) - Die Angst vor dem Handelskrieg schlägt zu und verschwindet dann, so David F. Lafferty, Chief Market Strategist bei Natixis Investment Managers.Die Aktienvolatilität sei Ende März zurückgekehrt, wenn auch nur für einige Tage. Aus Furcht vor einem drohenden Handelskrieg zwischen den USA und China hätten Aktien innerhalb von acht Tagen rund 5% verloren, damit seien fast 4 Billionen Dollar an globaler Marktkapitalisierung vernichtet worden. Bald darauf hätten die Märkte die Wahrscheinlichkeit und die Auswirkungen eines solchen Handelskrieges neu bewertet und sofort sei mehr für Aktien geboten worden, wodurch der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) an einem Tag fast 3% wiedergewonnen habe.Es sei schwer zu erkennen, ob diese Aktienbewegungen von Natur aus rational, und damit eine Reaktion auf schnell wechselnde Umstände, oder irrational (höherer Anstieg und Rückgang als die zugrunde liegenden Fundamentaldaten) seien. Wir wissen jedoch, dass diese jüngsten Schwankungen die Stimmung der Privatanleger erschüttert haben, so die Experten von Natixis Investment Managers. Laut AAII-Daten habe der Aufwärtstrend der Anleger Anfang Januar aufgrund der Makrostärke und der Euphorie über die Steuersenkungen in den USA ein Siebenjahreshoch erreicht, um dann Anfang März zusammenzubrechen. Um diese Verwirrung der Anleger zu unterstreichen: In der gleichen Umfrage sei ein Zwei-Jahres-Hoch bei der "neutralen Stimmung" verzeichnet worden - der praktisch die Hälfte (45%) der Befragten zugestimmt hätten.In diesem Monat untersuchen die Experten von Natixis Investment Managers sechs vorherrschende Aktienmarktnarrative - drei setzen auf steigende und drei auf fallende Börsen. Jedes davon habe eine gewisse Gültigkeit, aber keines davon biete ein vollständiges Bild. Sie seien einfach nicht ganz richtig.Sechs AktiennarrativeNr. 1: Die Makro-Bullen würden an die fundamentale Stärke der Weltwirtschaft glauben. Die Makroexpansion, die im Sommer 2016 an Fahrt gewonnen habe, setze sich fort und treibe fantastische Gewinnschätzungen für die weltweiten Börsen für 2018, 2019 und darüber hinaus voran. Diese Sichtweise leide jedoch an ihrer Aktualität und an der Fähigkeit, Erwartungen zu überwinden.Erstens seien die jüngsten Makrodaten aus Februar und März bestenfalls eindeutig uneinheitlich. Es sei noch zu früh, um zu wissen, ob es sich dabei nur um die saisonale Schwäche des ersten Quartals handle, die in den letzten Jahren sichtbar geworden sei, oder um den Beginn einer konjunkturellen Abschwächung - was die Experten bisher bezweifeln würden. Zweitens, auch wenn die Makroeuphorie von Dezember und Januar gerechtfertigt gewesen sei, habe sie eine sehr hohe Messlatte geschaffen. Von November 2017 bis Januar 2018 hätten die globalen Aktien bereits kräftig angezogen, was mit dem Höhepunkt der makroökonomischen Erwartungen zusammengefallen sei.Nr. 3: Die technischen Bullen würden davon ausgehen, dass der Markt von positiven Impulsen, sowohl in der Wirtschaft als auch an den Kapitalmärkten, sowie von Angebots- und Nachfragefaktoren gestützt werde. Um es einfach auszudrücken: der Trend sei ihr Freund. Da die Zinsen in den letzten Jahren stark gesunken sind, sind Aktien für viele Anleger die einzige Investitionsmöglichkeit geworden - insbesondere für Institutionen, die wissen, dass sie ihre Renditeziele nicht erreichen können, wenn sie sich auf dürftige Anleiherenditen verlassen, so die Experten von Natixis Investment Managers.Darüber hinaus seien die Unternehmensgründungen schwach gewesen und reichlich privates Kapital habe ein schrumpfendes Angebot an öffentlichen Aktien übrig gelassen, während Unternehmensrückkäufe die Anzahl der öffentlichen Aktien verringern würden. Kein Wunder, dass die Bewertungskennzahlen immer höher würden. Bei dieser Theorie fehle es jedoch an der Fortschreibung. Die Märkte würden sich ändern. Im letzten Monat hätten die Experten einige Faktoren hervorgehoben, die nicht mehr garantiert seien, darunter niedrige Inflationsraten, niedrige Zinsen und freundliche Zentralbanker.Werde der Effekt der US-Steuerreform nicht berücksichtigt, hätten sich die Aktienrückkäufe bereits bei höheren Zinsen und höheren Bewertungen verlangsamt, was zu weniger Nervenkitzel beim Rückkauf führe. Der Status quo ändere sich, das sei bereits in der jüngsten Marktvolatilität zu sehen.Nr. 4: Die überbewerteten Bären würden glauben, dass Aktien einfach zu teuer seien und dass exorbitante Multiplikatoren zu schrecklichen Forward-Renditen führen würden. Langfristig seien sich die Experten einig, dass ein hoher Bewertungsdruck zurückkehren werde. Auf kurze Sicht sei die Bewertung allein jedoch ein ziemlich schlechter Indikator für die temporäre Marktentwicklung.