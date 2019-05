Im europäischen Raum habe der EURO STOXX 50-Index (ISIN EU0009658145/ WKN 965814) einen leichten Zuwachs von 0,1 Prozent verbuchen können. Auch das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Euroraum sei überraschend um 0,4 Prozent (saisonbereinigt) gegenüber dem Vorquartal laut Angaben der EU-Statistikbehörde Eurostat gestiegen. Die Marktteilnehmer hätten lediglich einen Anstieg von nur 0,3 Prozent erwartet. Nach vorläufigen Angaben scheine Spanien mit einem BIP-Wachstum von 0,7 Prozent den höchsten Wert innerhalb des Euroraums aufzuweisen. Angaben zu Deutschland würden erst in zwei Wochen veröffentlicht.



Dafür sei am Dienstag durch das Statistische Bundesamt eine vorläufige Schätzung zur Entwicklung der Verbraucherpreise bekannt gegeben worden. Im April solle die Teuerungsrate im Vergleich zum Vorjahr um zwei Prozent gestiegen sein. Der überraschende Zuwachs werde mit den späten Osterferien und dem gestiegenen Ölpreis begründet. Im vergangenen Jahr sei der Ostereffekt noch in den Monat März gefallen, wodurch das Wachstum im Jahresvergleich für den Monat April kräftiger ausfalle. Das deutsche Börsenbarometer - DAX 30 (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) - habe im Vergleich zur Vorwoche einen leichten Zuwachs von 0,6 Prozent verbuchen können.



Am Freitag habe (ISIN DE000A1EWWW0/ WKN A1EWWW) adidas seine Ergebnisse für das erste Quartal dieses Jahres präsentiert. Dabei habe der Sportartikelhersteller mit einer deutlich verbesserten Profitabilität geglänzt, trotz Produktionsengpässen. Der Gewinn habe um 16 Prozent gesteigert werden können. Das Betriebsergebnis sei sogar um rund 17 Prozent gestiegen. Die operative Marge habe einen Zuwachs von 14,9 Prozent verbuchen können. Der Konzern habe dabei von einer guten Nachfrage in China, Russland sowie weiteren Schwellenländern profitiert. In Südamerika und Europa hingegen habe das Unternehmen mit Sitz in Herzogenaurach einen Rückgang hinnehmen müssen. Daneben hätten auch Lieferprobleme in Nordamerika das Wachstum gebremst. Dennoch hätten niedrigere Beschaffungskosten und ein stärkerer Absatz über den Onlinehandel die Wachstumsentwicklung unterstützt. Die Aktien des Sportartikelherstellers seien am Freitag zwischenzeitlich um über sieben Prozent nach oben geschnellt und hätten taggleich ein neues Rekordhoch bei 245,8 Euro erreicht.



Trotz der weltweit herausfordernden Absatzsituation habe der Volkswagen-Konzern (ISIN DE0007664039/ WKN 766403) für das erste Quartal dieses Jahres gute Zahlen vorlegen können. Der Konzernumsatz sei um 3,9 Prozent gestiegen. Das operative Ergebnis vor Sondereinflüssen habe 4,8 Milliarden Euro betragen und sei damit um 600 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Damit habe der Branchenprimus eine operative Rendite von 8,1 Prozent erreicht. Würden die Risiken rund um den Dieselskandal berücksichtigt, sinke die operative Rendite auf 6,5 Prozent. Der Konzern habe seine vergleichsweise gute Entwicklung durch einen höheren Absatz von Fahrzeugen mit gehobener Ausstattung begründet. Insbesondere das zunehmende Engagement im Bereich der SUVs habe dazu fördernd beigetragen. Die Branche insgesamt kämpfe derzeit mit einer weltweit schwächelnden Nachfrage. Der Konsensus habe auch schwächere Zahlen erwartet. Insofern habe der Markt das Zahlenwerk ausgesprochen freundlich aufgenommen. Die Aktien des Wolfsburger Automobilkonzern hätten im Handel am Donnerstag ein Plus von über vier Prozent verbucht. (Ausgabe vom 03.05.2019) (06.05.2019/ac/a/m)







Der MSCI World-Index habe im Wochenvergleich ein leichtes Minus von 0,6 Prozent verzeichnet. In Amerika sei es für den markbreiten S&P 500-Index (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) mit minus 0,3 Prozent ebenfalls leicht nach unten gegangen. Die in der letzten Woche noch gefragten Technologiewerte hätten die Gewinne aus der Vorwoche auch nicht in Gänze aufrechterhalten können. Per Freitagnachmittag habe der NASDAQ-Index (ISIN US6311011026/ WKN A0AE1X) ein Minus von 0,4 Prozent aufgewiesen. In Summe hätten die Marktteilnehmer kaum verändert auf die nicht in Aussicht gestellte Leitzinssenkung seitens der US-Notenbank Federal Reserve reagiert.