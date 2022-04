Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Am Aktienmarkt ist es zu einem versöhnlichen Wochenschluss gekommen, wenngleich sich an der geopolitischen Lage kaum etwas verbessert hat, so die Analysten der Helaba.Der DAX habe 0,22% höher bei 14.446 Punkten geschlossen. Die Widerstandskraft scheine etwas gewachsen zu sein und Kursverluste könnten zunehmend Kaufinteresse wecken. Von technischer Seite sei negativ hervorzuheben, dass wichtige Widerstände wie die 55-Tagelinie oder das Retracement bei 14.815 nicht dauerhaft überwunden würden und die Unterstützungen im Bereich 14.500/50 nicht genügend Halt hätten bieten können. Insofern sei weiterhin Vorsicht angebracht. (04.04.2022/ac/a/m)