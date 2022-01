Aus charttechnischer Perspektive habe der EURO STOXX 50 die wichtige 50-Tage-Linie trotz einer hohen Intraday-Volatilität halten können. Ein Ausbruch darunter sei nicht unwahrscheinlich und könnte die 100-Tage-Linie auf die Probe stellen. Darunter folge bei ca. 4.150 Punkten die 200-Tage-Linie sowie das untere Bollinger-Band, die den EURO STOXX 50 im Abverkauf stabilisieren sollten. Sollte der EURO STOXX 50 auf die 200-Tage-Linie zusteuern, biete der überverkaufte Zustand eine Chance für eine dynamische Umkehr, wie es bereits zwei Mal im Dezember der Fall gewesen sei. Fundamental betrachtet werde in dieser Woche die weitere Zinspolitik sowie die Berichtssaison das Nachrichtengeschehen bestimmen.



Der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe in der vergangenen Woche um 0,9% konsolidiert. Er habe bei 35.912 Punkten geschlossen. Von den Sektoren habe sich der Energie-Sektor mit einem Plus von 5,2% sehr positiv entwickelt. Ein Nachfrageüberhang in Verbindung mit jahrelangen Unterinvestitionen und günstigen Bewertungen sollten diesen Sektor auch weiterhin stützen, zumal in einem Umfeld höherer Inflationsraten. Vielen Investoren dürfte eine gewisse Veränderung des Verhaltens der US-Aktienmärkte aufgefallen sein, Erholungen würden seit Juli 2021 lange nicht mehr so dynamisch ausfallen wie zuvor, auch würden die US-Indices tiefer ausatmen. Dies sei erneut am Freitag deutlich geworden, als einige große US-Banken die Berichtssaison über das vierte Quartal 2021 gestartet hätten. JP Morgan, Citigroup und Blackrock hätten deutlich negativ reagiert. Es erscheine aber wahrscheinlich, dass die Marktteilnehmer dort jetzt zukaufen würden, denn Finanzwerte würden im aktuellen Umfeld höherer Inflation als favorisierte Anlageklasse gelten.



Seit Erreichen des Allzeithoch (intraday 36.955 Punkte) Anfang Januar konnte der Dow Jones seine kurzfristig überhitzte Indikatorenlage weitgehend abbauen, die langen Dochte im Chartbild signalisieren Kaufinteresse auf dem Level des Verlaufshochs von Mitte August 2021 bei 35.629 Punkten, unserem letzte Woche genannten Worst-Case-Szenario, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank. Die Analysten seien also für die neue Woche verhalten optimistisch gestimmt. Der Bereich bei 36.500 Punkten könnte in Angriff genommen werden, darüber warte nur noch das Allzeithoch. Auch die negative Stimmung seitens der Marktteilnehmer deute weiter Luft für steigende Kurse an. Letztendlich seien die Analysten insgesamt gesehen jedoch vorsichtiger geworden, denn die US-Märkte hätten bisher aus ihrem guten Einstiegssignal kurz vor Weihnachten einfach zu wenig gemacht.



Der Bund-Future (ISIN: DE0009652644, WKN: 965264) notiere aktuell bei 169,82%-Punkten. Im Fokus der Anleger bleibe, wie die Notenbanken auf die vergleichsweisen hohen Inflationsraten reagieren würden. Während die US-Notenbank FED eine vergleichsweise aggressive Inflationsbekämpfung mit wahrscheinlich vier Zinserhöhungen verfolge, negiere die EZB die Inflationsgefahr. Allerdings werde der Druck auf die EZB massiv zunehmen. Sollte diese keine Zinsschritte vornehmen, würde der Euro gegenüber dem US-Dollar schwächer und die Importe würden sich verteuern und damit die Inflation weiter befeuert werden. Am europäischen Rentenmarkt sei es zum Wochenschluss zu einem Abverkauf angesichts der Erwartung in Bezug auf eine straffere Geldpolitik gekommen. Die Analysten würden in der Tendenz von weiter steigenden Renditen ausgehen.



Mit dem Anstieg der Renditen nehme die relative Attraktivität von Aktien ab. Zudem erwarten die Analysten der Fürst Fugger Privatbank noch längere Zeit anhaltend gestörte Lieferketten aufgrund der sich ausbreitenden Omikron-Variante. Eine defensivere Ausrichtung bei den Aktienengagements würden sie für angebracht halten. (17.01.2022/ac/a/m)





Augsburg (www.aktiencheck.de) - Die Gemengelage aus hoher Inflation und der damit verbundenen Änderung der amerikanischen Geldpolitik sorgt zusammen mit der sich weiter ausbreitenden Omikron-Variante für Verunsicherung unter den Anlegern, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank.Hinzu komme die aktuelle Quartalsberichtssaison. Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe die letzte Handelswoche weiter nachgegeben, wenngleich sich die Abgabenbereitschaft in Grenzen gehalten habe. Der Index habe 65 Punkte oder 0,4% verloren. Aus China würden heute positive Nachrichten kommen. Das BIP im Jahr 2021 sei um 8,1% und damit stärker als erwartet gestiegen. Zugleich habe die dortige Notenbank eine Zinssenkung vorgenommen, um die Wirtschaft zu stimulieren. Dies habe für eine leicht freundliche Tendenz an den asiatischen Märkten gesorgt. Die Future auf die europäischen Aktienindices seien ebenfalls im Steigen. Von den amerikanischen Börsen gebe es heute feiertagsbedingt keine Impulse. Charttechnisch dürfte weiter Druck auf dem DAX liegen. Der Stochastic-Indikator ist noch negativ und sorgt dafür, dass wir wohl seitwärts tendieren dürften, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank. Auf der Oberseite würden sich Widerstände bei 15.950 Punkten finden, gefolgt von 16.090 sowie 16.155 Punkten. Auf der Unterseite würden sich bei 15.883 sowie 15.724 Punkten stärkere Unterstützungen ausmachen lassen.Der EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) sei am Freitag mit einem Punktestand von 4.272 Punkten aus dem Handel gegangen und habe auf Wochensicht -0,76% nachgegeben. Auf Sektorenebene hätten sich die klassischen Value-Sektoren erneut am besten entwickelt. Europäische Energieunternehmen hätten einen Wochengewinn von 4,57% verbuchen und somit über die 300er Indexmarke steigen können, die zuletzt vor der Corona-Krise 2020 erreicht worden sei. Darauf sei der Bankensektor mit Zuwächsen in Höhe von 3,13% gefolgt. Der europäische Consumer Products und Dienstleistungs-Sektor wiederum habe mit -5,22% am deutlichsten nachgegeben.