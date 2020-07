Wien (www.aktiencheck.de) - Die Wall Street setzte nach der beachtlichen Rally der letzten Tage zu einer Verschnaufpause an, wenngleich der NASDAQ 100 (ISIN US6311011026/ WKN A0AE1X) zwischenzeitlich auch einen neuen Allzeithöchststand erreichte, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).In Asien habe sich heute Morgen wiederum ein gemischtes Bild gezeigt. Die Anleger dürften weiterhin zwischen Hoffnung auf eine deutliche wirtschaftliche Erholung und Angst vor flächendeckenden zweiten Maßnahmen hin und her gerissen sein. Die nächste Woche anlaufende Berichtsaison könnte neue Impulse geben.Gold (ISIN XC0009655157/ WKN 965515) bewege sich nach den gestrigen Zugewinnen seitwärts. Der Ölpreis habe etwas nachgelassen, nachdem die Lagerstände für Rohöl in den USA überraschend leicht gestiegen seien, jedoch seien im Gegenzug die Benzinlager gefallen, was auf eine leicht positive Nachfrageentwicklung hindeute. Für Europa würden die vorbörslichen Indikatoren auf einen schwächeren Start in den Handelstag hindeuten. (08.07.2020/ac/a/m)