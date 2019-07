Wien (www.aktiencheck.de) - In den USA standen am Donnerstag vor allem die Unternehmen des Gesundheitssektors im Fokus, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Auch prominente Biotech-Unternehmen wie Alexion (ISIN: US0153511094, WKN: 899527) (-2,3%), Incyte (ISIN: US45337C1027, WKN 896133) (-3%) oder Regeneron (ISIN: US75886F1075, WKN: 881535) (-3,2%) hätten kräftig verloren. Anteilscheine von Delta Air Lines (ISIN: US2473617023, WKN: A0MQV8) seien nach starken Quartalszahlen um 1,2% gestiegen. Die Fluggesellschaft rechne für das Gesamtjahr mit mehr Umsatz und Gewinn als ursprünglich angepeilt.In Deutschland hätten vor allem der Abfüllanlagenhersteller Krones (ISIN: DE0006335003, WKN: 633500), die Deutsche Beteiligungs AG (ISIN: DE000A1TNUT7, WKN: A1TNUT) und der Maschinenbauer Aumann für negative Schlagzeilen gesorgt. Alle drei im Nebenwerteindex SDAX gelisteten Unternehmen hätten ihre Geschäftsziele gesenkt. (12.07.2019/ac/a/m)