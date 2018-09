Insgesamt würden die Analysten weiterhin von einer uneinheitlichen Marktentwicklung ausgehen: Europäische Indices würden nach der enttäuschenden Berichtssaison für das zweite Quartal 2018 aller Voraussicht nach auch im restlichen Jahresverlauf hinter ihren US-amerikanischen Pendants zurückbleiben. Letztere würden weiterhin von den nachgelagerten Effekten der US-Steuerreform profitieren, die das Gewinn- und Umsatzwachstum wohl bis Mitte 2019 auf einem hohen Niveau halten werde. Anschließend würden die Analysten von einer zurückgehenden Dynamik am US-Aktienmarkt ausgehen und den S&P 500 per Mitte 2019 auf seinem Zyklus-High von 3.200 Punkten erwarten.



Für europäische Indices seien sie vorsichtig. Hier würden sie auf Unternehmens- und Sektorebene einige strukturelle Defizite feststellen, die das Gewinnwachstum der Unternehmen in der kurzen und mittleren Frist schmälern würden. Dies treffe mit Abstrichen auch auf die DAX-Unternehmen zu, jedoch würden die Analysten besonders aufgrund der günstigen Fundamentalbewertung eine Outperformance des deutschen Leitindex zu seinen europäischen Peers erwarten.



Das DAX-KGV sei gegenwärtig mit 11,8 auf dem niedrigsten Stand seit dem Brexit-Votum. Würden die Gewinnerwartungen der nächsten zwölf Monate eingepreist - der Analystenkonsens erwarte eine Gewinnsteigerung von rund zehn Prozent - sollte das DAX-KGV entsprechend einen Wert von über 13 einnehmen. Den Index würden die Analysten in drei bzw. sechs Monaten bei 12.500 und 12.750 Punkten sehen. Als wesentliche Downside-Risiken außerhalb des Unternehmenssektors würden sie den Handelsstreit zwischen den Vereinigten Staaten und China, die US-Zwischenwahlen sowie die Wirkungen zunehmend restriktiverer Finanzierungsbedingungen in den USA identifizieren. Für den DAX sei besonders der Verlauf der Handelsdiskussion von entscheidender Rolle. (19.09.2018/ac/a/m)







Hamburg (www.aktiencheck.de) - Die globalen Aktienmärkte haben sich im bisherigen Jahresverlauf uneinheitlich entwickelt, so die Analysten der HSH Nordbank AG.Während die US-Indices von einem Rekordhoch zum anderen jagen würden, hätten die europäischen Märkte und allen voran der Deutsche Leitindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) in 2018 bislang eine Pause eingelegt. Aktien aus Emerging Markets seien durch die Intensivierung der Handelsstreitigkeiten zwischen China und den USA sowie Währungskrisen in der Türkei und Argentinien unter erheblichen Druck gekommen. Der chinesische Leitindex Shanghai Composite befinde sich gegenwärtig auf seinem niedrigsten Niveau seit 2014. Wie gehe es inmitten der divergierenden Aktienmärkte in den nächsten Quartalen weiter?