Wien (www.aktiencheck.de) - Die Papiere von Tesla (ISIN US88160R1014/ WKN A1CX3T) sprangen um 17,7% in die Höhe, nachdem der US-Elektroautobauer für das dritte Quartal überraschenderweise einen Gewinn ausgewiesen hatte, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).



Ford (ISIN US3453708600/ WKN 502391) (-6,6%) habe dagegen den Ausblick für den operativen Gewinn wegen schwächerer Absätze in China sowie eines intensiveren Wettbewerbs in den USA gesenkt. Amazon (ISIN US0231351067/ WKN 906866) habe nach Gewinneinbruch in Q3 im nachbörslichen Handel 6,7% verloren. eBay (ISIN US2786421030/ WKN 916529) (-9,1%) habe in Q3 zwar trotz Gewinnrückgang die Markterwartungen übertroffen, aber in Bezug auf den Umsatzausblick für das kommende vierte Quartal enttäuscht. 3M (ISIN US88579Y1010/ WKN 851745) (-4,1%) habe die Prognose für den Gesamtjahresgewinn 2019 gesenkt ebenso wie American Airlines (ISIN US02376R1023/ WKN A1W97M) (+4,0%). Letztere hätten jedoch die Gewinnerwartungen für Q3 übertreffen können. Twitter (ISIN US90184L1026/ WKN A1W6XZ) (-20,9%) habe im abgelaufenen Quartal zwar eine gute Entwicklung bei den Nutzerzahlen verzeichnet, jedoch beim Gewinn die Markterwartungen deutlich verfehlt.



In Europa würden heute unter anderem Barclays (ISIN GB0031348658/ WKN 850403), Eni (ISIN IT0003132476/ WKN 897791) und Anheuser-Busch (ISIN BE0974293251/ WKN A2ASUV) Quartalszahlen vorlegen. Der Getränkekonzern habe sowohl beim Umsatz als auch beim bereinigten EBITDA die Markterwartungen etwas verfehlt. (25.10.2019/ac/a/m)



