Die Online-Bestellplattform Just Eat (ISIN GB00BKX5CN86/ WKN A1100K) habe sich unterdurchschnittlich entwickelt. Der neue CEO habe Investitionen angekündigt, um die Marke des Unternehmens zu stärken und Lieferungen für Restaurantketten über Drittparteien anzunehmen.



Das britische Unternehmen Shire (ISIN JE00B2QKY057/ WKN A0MMAG) habe den größten Beitrag zur Performance geleistet, nachdem Gerüchte über eine mögliche Übernahme durch den japanischen Pharmakonzern Takeda (ISIN JP3463000004/ WKN 853849) bekannt geworden seien.



Das Luxusunternehmen Burberry (ISIN GB0031743007/ WKN 691197) habe ebenfalls einen wichtigen Beitrag geleistet. Der Titel habe durch die Ankündigung Auftrieb erhalten, dass Riccardo Tisci, bisher Designer bei Gucci, Christopher Bailey als Kreativdirektor ersetzen würde.



Das spanische Ingenieurunternehmen ACS (ISIN ES0167050915/ WKN A0CBA2) habe sich ebenfalls gut entwickelt, als bekannt geworden sei, dass es mit dem Mitbewerber Atlantia (ISIN IT0003506190/ WKN 913220) eine Vereinbarung geschlossen habe, um gemeinsam die Kontrolle des spanischen Mautstraßenbetreiber Abertis (ISIN ES0111845014/ WKN 872392) zu übernehmen, statt in einen langen Bieterkrieg verwickelt zu werden.



Auch wenn die Volatilität in die Märkte zurückgekehrt ist und die negativen Schlagzeilen auf die Stimmung geschlagen haben, bieten sich dadurch mehr Chancen für Bottom-up-Anleger wie uns, so die Experten von Investec Asset Management. Eine solide Berichtssaison für Unternehmensgewinne liegt hinter uns, und wir beurteilen europäische Aktien nach wie vor positiv, so die Experten von Investec Asset Management. Die Experten würden Risiken weiterhin mit großer Sorgfalt steuern und Chancen nutzen, um Titel selektiv zu attraktiveren Chancen zu erwerben. (25.04.2018/ac/a/m)







London (www.aktiencheck.de) - Im März sorgten Befürchtungen, dass die Entscheidung der Trump-Regierung, Zölle auf Metalle und chinesische Güter in Höhe von 50 Mrd. USD zu erheben, einen globalen Handelskrieg auslösen könnte, zu einen weiteren Abverkauf der europäischen Märkte, so Ken Hsia, Portfoliomanager des Investec European Equity Fonds bei Investec Asset Management.Dies habe den MSCI Europe Index weitere 1,2% in US-Dollar (2,0% in Euro) gekostet, der so seine Talfahrt vom Februar weiter fortgesetzt habe. Insbesondere zyklische Sektoren wie Nicht-Basiskonsumgüter, Grundstoffe und Finanzwerte, die den direkten und indirekten Auswirkungen eines möglichen Handelskrieges (Devisen und Zinskurve) am stärksten ausgesetzt seien, hätten darunter gelitten. Defensive Sektoren, wie Versorger und Immobilien, hätten sich hingegen als relativ widerstandsfähig erwiesen.Die Strategie sei im Berichtsmonat hinter dem MSCI Europe Index vor Abzug von Gebühren zurückgeblieben. Der Aktienkurs des britischen Business-Software-Unternehmens Micro Focus (ISIN GB00BD8YWM01/ WKN A2DRUT) habe nach einer Umsatzwarnung um mehr als die Hälfte nachgegeben, woraufhin der neue CEO sein Amt mit sofortiger Wirkung niedergelegt habe. Unser Anlageargument basierte auf der Erfolgsbilanz des Unternehmens Kosten zu senken und Vermögensminderungen von erworbener Legacy-Software zu kontrollieren, so die Experten von Investec Asset Management. Die Ankündigung niedrigerer Umsatzerwartungen hätten das Vertrauen der Anleger, was die Fähigkeit des Unternehmens betreffe, seine angestrebte Marge zu erreichen, erschüttert, was zur Underperformance des Titels geführt habe.