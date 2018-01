Wien (www.aktiencheck.de) - Eine solide Profitabilität und Auftragseingänge konnte heute Früh Siemens (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610) berichten, die bei einem Umsatzwachstum von rund einem Prozent den Nettogewinn um zwölf Prozent auf EUR 2,21 Mrd. steigern (Konsensus: EUR 2,14 Mrd.) und den Auftragseingang gegenüber dem Vorjahreszeitraum um rund 14% auf EUR 22,5 Mrd. erhöhen konnten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Der Konzern habe gleichzeitig seine Gewinnprognose für 2018 bestätigt und sehe währungsbereinigt ein leichtes Umsatzwachstum. Gute Zahlen habe auch Banco Santander (ISIN: ES0113900J37, WKN: 858872) vermeldet, die beim Nettogewinn über und beim Zinsüberschuss im Rahmen der Erwartungen gelegen hätten und sich zuversichtlich gezeigt habe, ihr mittelfristigen Ziele zu erreichen. Schwach dagegen seien ING (ISIN: NL0011821202, WKN: A2ANV3) gewesen, die aufgrund von Kostendruck in Q4 beim Nettogewinn sogar die niedrigste Analystenschätzung verfehlt habe.



Infineon (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100) habe zwar in Q1/2018 dem schwachen USD mit einer exzellenten, weit über den Erwartungen liegenden Profitabilität getrotzt, habe aber seinen Umsatzausblick für das Gesamtjahr im Mittel der Bandbreite von plus neun auf plus fünf Prozent, die operative Margenprognose dagegen nur leicht nach unten angepasst. (31.01.2018/ac/a/m)







