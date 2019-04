Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) startete am Freitag sehr freundlich in den Handel, so die Analysten der Helaba.Auf der anderen Seite würden sich verstärkt Hoffnungen breitmachen, dass es im Handelsstreit zwischen den USA und China in absehbarerer Zeit zu einer Einigung kommen könnte. Darüber hinaus stehe in dieser Woche, sowohl in Europa als auch in den USA, eine ganze Reihe von Konjunkturdaten zur Veröffentlichung an. Nicht unerwähnt solle der Fakt bleiben, dass der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) den besten Jahresstart seit 1998 habe verbuchen können. Der DAX habe im ersten Quartal um 9,2 Prozent zugelegt.Am Freitag sei es dem DAX gelungen, die zuletzt heftig umkämpften Widerstände bei 11.503, und 11.522 Zählern zu überwinden. Es zeichne sich ab, dass heute auch die 21-Tagelinie (11.542) sowie die bei 11.584 Zählern verlaufende Strukturmarke, auf dieses Level entfalle zudem ein Retracement, überwunden würden. Entsprechend würden die Widerstände in Form des 200-Wochen-EMA (11.640), eine Strukturprojektion (11.641) und allen voran die vielbeachtete 200-Tagelinie (11.723) in den Fokus rücken. Der letzte Versuch, den 200-Tagedurchschnitt zu überwinden sei gescheitert. Sollte ein neuerlicher Versuch erfolgreich verlaufen, würde das 50%-Retracement bei 11.937,5 Zählern (Bezugspunkte: 10.279 und 13.596) relevant. Sehr häufig würden Korrekturen im Rahmen einer 50%-Reaktion vollzogen, insofern werde spannend zu sehen sein, ob dies im Zuge des laufenden Impulses auch der Fall sein werde. Neben dem genannten Korrekturparameter gelte es zudem die bei 55-Wochenlinie (11.915) im Auge zu behalten. (01.04.2019/ac/a/m)