New YorkHannover (www.aktiencheck.de) - Neue Rekorde beim Dow Jones Industrial (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) und beim S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) in den USA spiegeln die Hoffnung vieler Marktteilnehmer auf eine Einigung im Handelsstreit zwischen den USA und China wider, so die Analysten der Nord LB.Die Erholung an den wichtigsten europäischen Aktienbörsen habe sich in der vergangenen Woche mit deutlichen Indexgewinnen fortgesetzt. Dabei hätten DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) und EURO STOXX 50 ihre höchsten Stände seit drei Wochen erreicht. Die am heutigen Montag in Kraft getretenen neuen Strafzölle der USA, die mittlerweile die Hälfte sämtlicher Importe aus China betreffen würden, würden allerdings eine Eskalation darstellen, die durchaus zu einer empfindlicheren Korrektur führen könne. Auch die von China angekündigten Gegenmaßnahmen sowie die kurzfristige Absage aus Peking zu den Gesprächen mit amerikanischen Regierungsvertretern über den Handelsstreit, auf denen zuvor die Einigungshoffnungen basiert hätten, würden nicht zur Stimmungsverbesserung beitragen. Auch der sich zuspitzende Streit in der italienischen Regierung um den neuen Staatshaushalt berge Potenzial für eine Korrektur an den Börsen. Hinzu komme der zähe und immer wieder ins Stocken geratende Verlauf der Gespräche zwischen der EU-Kommission und Großbritannien über den Brexit.Als Belastung für europäische Aktien dürfte sich ebenfalls der starke Euro erweisen, der mittlerweile gegenüber dem US-Dollar auf den höchsten Stand seit Mitte Juni geklettert sei und den Exportunternehmen das Leben schwerer mache. Belastend könnte auch der jüngst zu beobachtende Anstieg der US-Zinsen wirken, mit dem der Rentenmarkt offensichtlich eine wahrscheinliche Leitzinsanhebung der US-Notenbank einpreise. Die Zinsentscheidung werde am Mittwoch bekannt gegeben. Angesichts der zuletzt recht guten Wirtschaftsdaten bestünden aber kaum Zweifel an einem weiteren Zinsschritt nach oben, so dass keine größeren Marktverwerfungen davon ausgehen sollten. Dennoch sei die Wahrscheinlichkeit für Kursrückschläge bei den inzwischen bereits wieder recht anspruchsvoll bewerteten US-Aktien nach der jüngsten Rallye gestiegen. Für europäische Aktien erscheine das weitere Kurspotenzial zunächst begrenzt, Korrekturen sollten auch hier nicht überraschen. (24.09.2018/ac/a/m)