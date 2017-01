Wien (www.aktiencheck.de) - Die laufende Berichtssaison stand gestern Abend in den USA ganz im Zeichen der Technologie-Schwergewichte Alphabet, Microsoft und Intel, wobei deren Quartalsergebnisse insgesamt ein gemischtes Bild boten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Während Microsoft mit seinem ausgezeichneten Wachstum bei den Cloud-Erlösen habe überzeugen können, habe Alphabet trotz einer starken Umsatzentwicklung wegen hoher Aufwendungen und Investitionen (vor allem in seine Cloud-Infrastruktur) die Gewinn-Erwartungen der Analysten verfehlt. Irgendwo dazwischen seien die Zahlen und der Ausblick des Chip-Riesen Intel gewesen. Hier hätten das Q4 und der Ausblick für das laufende erste Quartal über den Erwartungen gelegen, die Prognose einer flachen Umsatzentwicklung im Gesamtjahr habe jedoch nicht alle Marktteilnehmer überzeugen können (Konsensus: +2,0%).



In Europa habe heute Früh die UBS seine Q4-Zahlen präsentiert: Dank niedrigerer Aufwendungen für Rechtsstreitigkeiten sowie guter Ergebnisse im Wealth Management habe der Vorsteuergewinn verdreifacht werden können. (27.01.2017/ac/a/m)







