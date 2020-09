Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Wochenauftakt war geprägt von mehr Zuversicht unter den Marktteilnehmern, so die Analysten der Helaba.



Während die Aktienindices zunächst überwiegend freundlich tendiert hätten, hätten die als sicher geltenden Rentenmärkte etwas nachgegeben. Spreads von Peripherieanleihen hätten leicht enger tendiert und auch in anderen Assetklassen (SSA, Covered Bonds, Financials) habe der freundliche Handel überwogen. Wegen des Feiertages in London würden die ITRAXX-Indices erst heute starten. Die Akteure würden sich unverändert zuversichtlich zeigen, dass die umfassenden Zentralbankaktivitäten zur Unterstützung der Konjunktur die hohen Bewertungen rechtfertigen würden. Vor diesem Hintergrund seien die Einkaufsmanagerindices im Blick zu behalten. Bereits im asiatischen Handel hätten diese den Nachrichtenfluss dominiert und nun stünden die Werte in Spanien und Italien im Fokus. Spanien, das von der zweiten Infektionswelle und den damit einhergehenden Reisewarnungen stark getroffen werde, könnte einen Rücksetzer erleiden. Italien werde dagegen leicht verbessert erwartet.



Oftmals großen Einfluss auf das Marktgeschehen habe der ISM-Index des Verarbeitenden Gewerbes in den USA. Der Konsens rechne mit einem leichten Anstieg, während die Analysten etwas zurückhaltender seien. Vor allem der Empire-State-Index aber auch das Barometer der FED in Philadelphia hätten enttäuscht. Gleichwohl sollte der Wert klar in der Wachstumszone liegen, mithin von kräftigem Wachstum im Sommer ausgegangen werden. Da die FED aber eine längere Phase lockere Geldpolitik angedeutet habe, würden enttäuschende Konjunkturdaten die Stimmung der Finanzmarktteilnehmer nur mäßig belasten, zumal zusätzliche Aktionen der Notenbanken bei einer unvorhergesehenen Eintrübung der wirtschaftlichen Perspektive nicht ausgeschlossen werden sollten. Die EWU-Teuerung sei immer einen Blick wert, wobei sich gestern in Italien und Deutschland schon abgezeichnet habe, dass kein Inflationsdruck herrsche. (01.09.2020/ac/a/m)





