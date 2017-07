Wien (www.aktiencheck.de) - In Europa standen gestern die Luftfahrtwerte unter Druck, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).



Auslöser dürfte der Quartalsbericht von easyJet (ISIN GB00B7KR2P84/ WKN A1JTC1) gewesen sein. Die Zahlen selbst hätten zwar über den Analystenerwartungen gelegen, gleichzeitig gehe das Unternehmen aber davon aus, dass die niedrigen Treibstoffkosten einer Marktbereinigung im nächsten Jahr entgegenstehen würden. Das dürfte so manchen Anleger nach einer bis zum Vortag herausragenden Kursentwicklung von so manchem Luftfahrtunternehmen seit Jahresbeginn (Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212) +67%, easyJet +41%, IAG (ISIN: ES0177542018, WKN: A1H6AJ) +40%, Ryanair (ISIN: IE00BYTBXV33, WKN: A1401Z) +29%, jeweils in Lokalwährung) zu Gewinnmitnahmen veranlasst hätten. Lufthansa-Papiere hätten um knapp neun Prozent nachgegeben (easyJet -5,9%, IAG -3,9%, Ryanair -3,2%).



In den USA bekamen es Anleger der Handelskette Home Depot (ISIN: US4370761029, WKN: 866953) offenbar mit der Angst zu tun, nachdem der Konkurrent Sears (ISIN: US8123501061, WKN: A0D9H0) bekannt gegeben hatte, zukünftig seine Produkte und Services der Marke Kenmore über Amazon (ISIN: US0231351067, WKN: 906866) anzubieten, so die Analysten der RBI. Während die Papiere von Home Depot um gut vier Prozent nachgegeben hätten, habe die Sears-Aktie um knapp elf Prozent zugelegt (in der Spitze habe der Wert sogar 24% im Plus gelegen). (21.07.2017/ac/a/m)







