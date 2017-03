Wien (www.aktiencheck.de) - Der US-Technologiekonzern Micron Technology konnte im zweiten Geschäftsquartal 2016/17 dank steigender Preise bei DRAM-Chips den Umsatz gegenüber dem vergleichbaren Vorjahresquartal um rund 60% auf USD 4,65 Mrd. steigern, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Über den Analystenerwartungen habe auch der bereinigte Gewinn gelegen. Mit einer Anhebung seiner Jahresprognosen habe der deutsche Chip-Hersteller Infineon seine Investoren erfreut. Aufgrund höherer Aufträge aus dem Automobilsektor rechne der Konzern nunmehr mit einem Umsatzwachstum für 2017 zwischen 8% und 11% nach zuvor rund 6%. Ebenso werde eine höhere operative Marge von 17% (nach 16%) in Aussicht gestellt. Der Schweizer Gesundheitskonzern Galenica bringe rund 75% seines abgespaltenen Apothekengeschäfts an die Börse. Galenica Santé könnten ab heute bis 6. April gezeichnet werden und sollten zwischen CHF 31 bis 39 kosten. Der Handel an der Zürcher Börse solle am 7. April starten. Während Galenica Santé an die Börse gebracht werde, solle die ursprüngliche Galenica in Vifor Pharma unbenannt werden und weiter an der Börse kotiert bleiben. Sie umfasse das Pharmageschäft. (27.03.2017/ac/a/m)







