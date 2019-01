Nach dem gestrigen Ausverkauf an der Wall Street und hierzulande könnte es heute zu einer Gegenbewegung kommen. Zur Stunde sehe man den DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) bei 10.517 Punkten, rund 1% über dem Schlusskurs vom Vortag.



Am heutigen Freitag werde der offizielle US-Arbeitsmarktbericht für Dezember veröffentlicht. Allgemein werde mit einem Beschäftigungszuwachs von 181 Tsd. neuen Jobs gerechnet. Im November seien 155 Tsd. neue Arbeitsstellen geschaffen worden. Die Arbeitslosenquote dürfte Schätzungen zufolge bei unverändert 3,7% liegen.



Die Anleger würden weiterhin auf eine nachhaltige Erholung beim DAX warten. Der gestrige Handelstag sei ein neuerlicher Schlag ins charttechnische Kontor gewesen. Die waagerechte Trendlinie bei 10.490 Punkten, die zuletzt noch haben verteidigt werden können, sei der Angebotsseite in die Hände gefallen. Nun sei der Weg frei bis zur nächsten Unterstützung bei 10.080/10.100 Punkten. Die psychologische Marke bei 10.000 Zählern sei dann auch nicht mehr weit entfernt.



Gelinge dagegen die erneute Rückeroberung der besagten Trendgeraden bei 10.490 Punkten, könnte es wieder in Richtung von 10.600 Zählern gehen. (04.01.2019/ac/a/m)





An diesem Apfel dürften sich die Marktteilnehmer gestern verschluckt haben. Die Umsatzwarnung von Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) hat die Finanzmärkte auf dem falschen Fuß erwischt, so Christian Henke, Senior Market Analyst bei IG, in seinem aktuellen "Market Update".Vor allem das wichtige Geschäft in China habe unlängst geschwächelt. Die Anleger würden nun eine Abkühlung der Weltwirtschaft befürchten.